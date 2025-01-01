Gastritis ist eine Entzündung (Reizung) der Magenschleimhaut. Sie kann rasch entstehen und wieder abklingen (akut) oder je nach Ursache auch längere Zeit andauern (chronisch).

Gastritis kann durch Infektionen, Stress oder Medikamente verursacht werden.

Dabei kann es zu Schmerzen oder Beschwerden im Bauchbereich, Übelkeit und Erbrechen kommen.

Der Arzt untersucht bei Betroffenen möglicherweise den Magen mit einem biegsamen Beobachtungsschlauch, um die Ursache für die Symptome zu finden.