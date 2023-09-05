Was ist ein Schlaganfall?
Ein Schlaganfall ist ein Problem, das plötzlich auftritt, wenn ein Blutgefäß im Gehirn entweder verschlossen ist oder aufbricht und blutet.
Dadurch wird ein Teil Ihres Gehirns nicht mehr mit Blut versorgt. Das betroffene Hirngewebe arbeitet dann nicht mehr und stirbt ab. Wenn ein großer Bereich des Hirngewebes betroffen ist, sind die Symptome schwerer.
Wenn ein verschlossenes Blutgefäß sich schnell von alleine öffnet, können Ihre Symptome vollständig abklingen. Dies wird als transitorische ischämische Attacke (TIA) bezeichnet. Dabei handelt es sich um ein Warnsignal, dass es bald zu einem Schlaganfall kommen könnte.
Die Symptome eines Schlaganfalls treten plötzlich auf.
Es kann zu verschiedenen Symptomen kommen. Dies hängt davon ab, welcher Bereich Ihres Gehirns betroffen ist und wie groß dieser Bereich ist.
Ihr Gesicht kann taub sein oder herabhängen, es kann zu einer Schwäche im Arm oder Bein, Sehproblemen, Schwierigkeiten beim Sprechen oder zu sehr starken Kopfschmerzen kommen.
Von den Symptomen ist häufig nur eine Seite des Körpers betroffen.
Auch wenn sich einmal abgestorbenes Hirngewebe nicht mehr erneuert, können bisweilen andere Bereiche Ihres Gehirns die Aufgaben des geschädigten Bereichs übernehmen.
Wenn Sie ein Symptom bemerken, das Sie glauben lässt, dass Sie einen Schlaganfall haben, sollten Sie sofort die Notaufnahme aufsuchen.
Die Behandlung mit Medikamenten kann die Schädigung des Gehirns womöglich mindern und zukünftige Schlaganfälle verhindern.
Wodurch wird ein Schlaganfall verursacht?
Schlaganfälle entstehen, wenn ein Teil Ihres Gehirns aus den folgenden Gründen nicht mit Blut versorgt wird:
Ein verschlossenes Blutgefäß in Ihrem Gehirn
Ein blutendes Blutgefäß in Ihrem Gehirn
Ursache eines verschlossenen Blutgefäßes können sein:
Ein Blutgerinnsel, das in einem Blutgefäß im Gehirn entsteht
Ein Blutgerinnsel, das in Ihrem Herzen oder in einem Blutgefäß in der Nähe des Herzens entsteht, das sich löst und über das Blut in Ihr Gehirn wandert und dort in einem Blutgefäß stecken bleibt
Eine Fettablagerung (Plaque), die von der Wand eines Blutgefäßes abbricht, zu Ihrem Gehirn wandert und dort in einem Blutgefäß stecken bleibt
Die Fettablagerungen in Blutgefäßen werden als Atherosklerose bezeichnet (eine Verhärtung der Arterien). Eine Atherosklerose in den beiden großen Blutgefäßen im Hals (Karotiden oder Halsschlagader) kann zu einem Schlaganfall oder einer transitorischen ischämischen Attacke (TIA) führen, da es sich hierbei um die Hauptblutversorgung des Gehirns handelt.
Ein blutendes Blutgefäß in Ihrem Gehirn kann folgende Ursachen haben:
Ein Aneurysma, das platzt
Ein Aneurysma ist eine Ausbuchtung in der Wand eines Blutgefäßes. Wenn Sie aufgrund eines Aneurysmas einen Schlaganfall erleiden, bestand dieses wahrscheinlich schon seit Ihrer Geburt. Andere Aneurysmen entstehen erst später durch einen über viele Jahre bestehenden hohen Blutdruck.
Verstopfungen und Gerinnsel: Ursachen für ischämischem Schlaganfall
Wenn eine Arterie, die Blut zum Gehirn transportiert, verstopft oder blockiert wird, kann es zu einem ischämischen Schlaganfall kommen. Die Arterien können durch Fettablagerungen (Atherome oder Plaques) aufgrund von Arteriosklerose blockiert werden. Halsschlagadern, insbesondere die inneren Halsschlagadern, sind häufige Orte für Atherome.
Arterien können auch durch ein Blutgerinnsel (Thrombus) blockiert werden. Blutgerinnsel können sich auf einem Atherom in einer Arterie bilden. Blutgerinnsel können sich auch im Herzen von Personen mit einer Herzerkrankung bilden. Ein Teil des Gerinnsels könnte sich lösen und durch den Blutstrom wandern (zu einem Embolus werden). Es kann dann eine Arterie blockieren, die das Gehirn mit Blut versorgt, wie eine der Gehirnschlagadern.
Was sind die Risikofaktoren für einen Schlaganfall?
Die Hauptrisikofaktoren für einen Schlaganfall sind:
Atherosklerose (eine Verengung oder ein Verschluss von Blutgefäßen durch Fettablagerungen)
Zu den weiteren Risikofaktoren zählen:
Angehörige, die einen Schlaganfall hatten
Übermäßiger Alkoholkonsum
Konsum illegaler Drogen wie Kokain
Ein anormaler Herzrhythmus, wie Vorhofflimmern
Was sind die Symptome eines Schlaganfalls?
Die Symptome zeigen sich schnell, meist innerhalb weniger Minuten. An einem schweren Schlaganfall können Sie sofort sterben.
Es können viele verschiedene Symptome auftreten. Dies hängt davon ab, welcher Bereich Ihres Gehirns nicht ausreichend mit Blut versorgt wird:
Schwäche- oder Taubheitsgefühl auf einer Seite des Gesichts oder Körpers
Schwierigkeiten beim Sprechen
Schwierigkeiten beim Schlucken
Probleme, Gesagtes zu verstehen
Verwirrtheit
Gestörte Koordination
Blinde Flecken in Ihrem Sehfeld
Ein schwerer Schlaganfall kann zu einer Hirnschwellung (Ödem) führen. Die Symptome treten mehrere Stunden oder sogar ein oder zwei Tage später auf. Sie können verwirrt sein oder ins Koma fallen. Eine Hirnschwellung ist einer der Hauptgründe dafür, dass Betroffene an einem Schlaganfall sterben.
Welche Langzeitfolgen hat ein Schlaganfall?
Nach einem Schlaganfall können Sie:
Gewicht verlieren oder sich an Essen und Getränken verschlucken (Aspiration), da Sie die Nahrung nicht richtig schlucken können,
sich wund liegen (Druckgeschwüre bekommen), da Sie sich nicht selbst drehen können,
Blutgerinnsel in Ihren Beinen bekommen, weil Sie sich nicht bewegen,
Krampfanfälle haben, weil Gehirnzellen in der Nähe des Schlaganfalls geschädigt sind,
sich aufgrund all der Probleme, die der Schlaganfall verursacht, deprimiert fühlen.
Wie erkennt mein Arzt, dass ich einen Schlaganfall hatte?
Die Ärzte führen bildgebende Verfahren wie einen CT-Scan (Computertomografie) oder MRT-Scan (Magnetresonanztomographie) durch, um genaue Bilder Ihres Gehirns zu erhalten. Dadurch weiß der Arzt, ob der Schlaganfall durch ein Blutgerinnsel oder ein blutendes Gefäß verursacht wurde.
Es werden zudem Untersuchungen durchgeführt, um die Ursache des Schlaganfalls herauszufinden:
EKG (Elektrokardiografie) und Echokardiografie, um nach Problemen mit Ihrem Herzen zu schauen
Bildgebende Verfahren, um zu untersuchen, ob Blutgefäße in Ihrem Hals verschlossen oder verengt sind
Blutuntersuchungen, um Sie auf Risikofaktoren wie hohe Cholesterinwerte, Diabetes oder eine übermäßige Blutgerinnung zu untersuchen
Wie wird der Schlaganfall behandelt?
Zunächst werden Sie in ein Krankenhaus eingewiesen.
Im Krankenhaus
Die Ärzte können das Hirngewebe, das durch den Schlaganfall geschädigt wurde, nicht wiederherstellen. Jedoch kann Ihr Arzt Sie behandeln, um:
Verabreichung von Medikamenten zur Auflösung des Blutgerinnsels
ein Blutgerinnsel zu entfernen oder ein blutendes Gefäß zu verschließen,
die Schädigung des Gehirns nicht zu verschlimmern, indem er Ihre Herzfrequenz, den Blutdruck und die Körpertemperatur wieder normalisiert,
ein weiteres Blutgerinnsel zu verhindern, falls Sie eines hatten, indem er Ihnen Blutverdünner verabreicht,
Ihre Funktionsfähigkeit so gut wie möglich wiederherzustellen (durch Reha).
Wenn der Schlaganfall durch ein Blutgerinnsel verursacht wurde, kann das Blutgerinnsel manchmal durch Medikamente aufgelöst werden (thrombolytische oder Blutgerinnsel zerstörende Medikamente). Wenn das Blutgerinnsel schnell genug aufgelöst wird, verschwinden Ihre Symptome möglicherweise vollständig. Die Medikamente müssen allerdings innerhalb der ersten paar Stunden verabreicht werden. Außerdem besteht bei manchen Personen ein hohes Risiko, dass durch diese Medikamente Komplikationen auftreten. Dadurch können sie diese nicht sicher anwenden. Manchmal wird ein Blutgerinnsel mit einem Katheter entfernt.
Wenn Ihr Schlaganfall durch eine Verengung eines Blutgefäßes im Hals verursacht wurde, können die Ärzte diese operativ öffnen. Alternativ können sie auch ein kleines Röhrchen (einen sogenannten Stent) in das Blutgefäß einführen, um es offen zu halten.
Wenn der Schlaganfall durch ein blutendes Blutgefäß verursacht wurde, kann die undichte Stelle manchmal auch verschlossen werden. Die Ärzte führen eine kleine Metallspirale in das undichte Gefäß oder verschließen es während eines operativen Eingriffs.
Eine Rehabilitation (Reha) kann Ihre Funktionen nach einem Schlaganfall verbessern. Reha:
Beginnt im Krankenhaus, normalerweise innerhalb von 1 bis 2 Tagen nach dem Schlaganfall.
Beinhaltet Übungen, um den gesunden Bereichen im Gehirn zu zeigen, wie sie die Aufgaben der geschädigten Bereiche übernehmen können.
Wird fortgesetzt, nachdem Sie aus dem Krankenhaus entlassen wurden.
Nach Ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus
Wohin Sie entlassen werden, hängt davon ab, wie schwer Ihre Symptome sind und wie viel Hilfe Sie benötigen. Sie können:
nach Hause entlassen werden,
in eine Rehabilitationseinrichtung entlassen werden,
In ein Pflegeheim
Unabhängig davon, wohin Sie gehen, müssen Sie möglicherweise noch monate- oder jahrelang behandelt werden. Die Ärzte versuchen zudem, einen weiteren Schlaganfall zu verhindern und helfen Ihnen, sich an die neuen Herausforderungen des Alltags anzupassen. Normalerweise müssen Sie:
Medikamente nehmen, um die Ursache des Schlaganfalls zu behandeln, wie Bluthochdruck oder ein Blutgerinnsel
die Reha fortsetzen, um Ihre Funktionsfähigkeit zu verbessern,
sich beraten lassen oder Medikamente nehmen, um mit Ihrer Depression oder den Stimmungsschwankungen, die nach einem Schlaganfall auftreten können, zurechtzukommen.
Kann man sich nach einem Schlaganfall erholen?
Ja. In den USA erleiden pro Jahr etwa 795.000 Personen einen Schlaganfall. Ungefähr 130.000 Personen sterben an einem Schlaganfall.
Je früher ein Schlaganfall behandelt wird, desto weniger schwer ist der Gehirnschaden wahrscheinlich und desto besser sind die Heilungschancen.
Je schneller Sie sich in den ersten Tagen erholen, desto besser ist Ihre Genesung für gewöhnlich im weiteren Verlauf. Im Allgemeinen können Sie davon ausgehen, dass noch bis 6 Monate nach dem Schlaganfall Verbesserungen zu beobachten sind.