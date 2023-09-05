Ein Schlaganfall ist ein Problem, das plötzlich auftritt, wenn ein Blutgefäß im Gehirn entweder verschlossen ist oder aufbricht und blutet.

Schlaganfall Video

Dadurch wird ein Teil Ihres Gehirns nicht mehr mit Blut versorgt. Das betroffene Hirngewebe arbeitet dann nicht mehr und stirbt ab. Wenn ein großer Bereich des Hirngewebes betroffen ist, sind die Symptome schwerer.

Wenn ein verschlossenes Blutgefäß sich schnell von alleine öffnet, können Ihre Symptome vollständig abklingen. Dies wird als transitorische ischämische Attacke (TIA) bezeichnet. Dabei handelt es sich um ein Warnsignal, dass es bald zu einem Schlaganfall kommen könnte.