Da Sie dem Arzt nicht berichten können, was passiert, während Sie schlafen, verfügen die Ärzte über eine entsprechende Ausrüstung, die Sie im Schlaf überwachen kann. Schlaftests können entweder

zuhause in Ihrem eigenen Bett oder

in einem Schlaflabor im Krankenhaus oder in der Arztpraxis erfolgen

Für den Heimtest tragen Sie Sensoren unter der Nase, auf der Brust und am Finger. Ein kleines Gerät, das mit diesen Sensoren verbunden ist, zeichnet Ihr Atemmuster und den Sauerstoffspiegel auf und sendet die Informationen an den Schlafexperten.

Für den anderen Test müssen Sie im Schlaflabor übernachten und es werden mehr Sensoren verwendet. Die Sensoren überwachen beispielsweise Ihre Gehirnwellen und die Bewegungen der Augenmuskeln. Während Sie schlafen, zeichnet ein Schlaftechniker zudem mit einer Kamera all Ihre Bewegungen sowie Ihre Atmung auf. Manche Menschen sind besorgt, dass sie im Schlaflabor mit den Sensoren nicht schlafen können, die meisten schlafen aber nicht schlechter als zuhause.