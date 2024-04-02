Was ist Narkolepsie?
Narkolepsie ist eine Störung, bei der Sie tagsüber immer wieder einschlafen oder sehr schläfrig sind. Zusätzlich können plötzlich Anfälle von Muskelschwäche auftreten.
Die Narkolepsie wirkt sich nicht auf die Gesundheit aus, kann aber in der Schule oder im Beruf Probleme verursachen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen Unfall haben, ist erhöht.
Sie können unmotiviert sein, Probleme mit der Aufmerksamkeit haben oder deprimiert sein.
Die Untersuchung auf Narkolepsie erfolgt mittels spezieller Schlaftests in einem Schlaflabor.
Medikamente können Ihnen helfen, wach zu bleiben, und andere Symptome kontrollieren.
Was verursacht Narkolepsie?
Narkolepsiepatienten zeigen kein normales Schlafmuster. Hirnwellenmuster, die eigentlich nur beim Träumen vorliegen sollten, sind auch im Wachzustand zu beobachten.
Die Ärzte sind sich nicht sicher, was eine Narkolepsie verursacht. Allerdings scheint sie familiär gehäuft aufzutreten. Bei manchen Betroffenen besteht ein chemisches Ungleichgewicht im Gehirn.
Was sind die Symptome der Narkolepsie?
Die Symptome treten in der Regel zum ersten Mal in der Jugend oder als junger Erwachsener auf. Sie umfassen Folgendes:
Plötzliches, ungewolltes Einschlafen (Schlafanfälle)
Einschlafen während einer Besprechung, beim Autofahren oder Essen
Schlaffheit oder plötzliche Muskelschwäche, die häufig durch plötzliche Emotionen, wie Angst, Überraschung, oder auch durch Lachen ausgelöst werden
Unfähigkeit, sich beim Einschlafen oder Aufwachen zu bewegen (Schlafparalyse)
Intensive Träume
Beim Einschlafen oder Aufwachen Sehen oder Hören von Dingen, die nicht da sind
Woran erkennt der Arzt eine Narkolepsie?
Sie werden womöglich gebeten, einen Fragebogen zu Ihrer Schläfrigkeit auszufüllen. oder ein Schlaftagebuch zu führen. In dieses tragen Sie ein, wann und wie lange Sie geschlafen haben. Wenn der Arzt nicht sicher ist, worin das Problem besteht oder wie schwerwiegend es ist, kann er Sie an einen Schlafspezialisten überweisen. Dieser kann:
einen Schlaftest anordnen
Was sind Schlaftests?
Da Sie dem Arzt nicht berichten können, was passiert, während Sie schlafen, verfügen die Ärzte über eine entsprechende Ausrüstung, die Sie im Schlaf überwachen kann. Schlaftests können entweder
zuhause in Ihrem eigenen Bett oder
in einem Schlaflabor im Krankenhaus oder in der Arztpraxis erfolgen
Für den Heimtest tragen Sie Sensoren unter der Nase, auf der Brust und am Finger. Ein kleines Gerät, das mit diesen Sensoren verbunden ist, zeichnet Ihr Atemmuster und den Sauerstoffspiegel auf und sendet die Informationen an den Schlafexperten.
Für den anderen Test müssen Sie im Schlaflabor übernachten und es werden mehr Sensoren verwendet. Die Sensoren überwachen beispielsweise Ihre Gehirnwellen und die Bewegungen der Augenmuskeln. Während Sie schlafen, zeichnet ein Schlaftechniker zudem mit einer Kamera all Ihre Bewegungen sowie Ihre Atmung auf. Manche Menschen sind besorgt, dass sie im Schlaflabor mit den Sensoren nicht schlafen können, die meisten schlafen aber nicht schlechter als zuhause.
Wie wird eine Narkolepsie behandelt?
Die Narkolepsie ist nicht heilbar, aber eine entsprechende Behandlung ermöglicht vielen Betroffenen ein normales Leben. Der Arzt bittet Sie:
nachts ausreichend zu schlafen
Alkohol, Rauchen und bestimmte Medikamente, die den Schlaf beeinflussen, zu vermeiden
jeden Tag zur gleichen Zeit ein kleines Nickerchen von weniger als 30 Minuten zu machen
Medikamente einzunehmen, die Sie wach halten