Was sind die Symptome einer Migräne?

Sie haben Kopfschmerzen. Häufig sind die Schmerzen pochend oder hämmernd und treten nur auf einer Seite auf, können aber auch beidseitig und andauernd bestehen. Es treten zudem anderen Symptome auf, wie:

Die Kopfschmerzen verschlimmern sich durch Bewegung, helles Licht, laute Geräusche und starke Gerüche.

Übelkeit oder Erbrechen

Konzentrationsschwierigkeiten

Migräneanfälle sind nicht gefährlich, jedoch äußerst unangenehm. Während eines Migräneanfalls können die meisten Betroffenen ihren alltäglichen Aktivitäten nicht nachkommen. Viele müssen sich in einen abgedunkelten Raum legen, bis die Migräne abklingt.