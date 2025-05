Wie wird jemand in einem Wachkoma behandelt?

Es gibt keine Behandlung, um bei einem Wachkoma eine Besserung zu erreichen. Die Betroffenen erholen sich manchmal ein Stück weit von selbst, je nachdem, was ihr ursprüngliches Problem und wie schwer es war. Die Betroffenen normalisieren sich zwar nicht, aber einige lernen wieder zu sprechen und andere Menschen zu verstehen.

Eine Person in einem Wachkoma benötigt Langzeitpflege, unter anderem:

Sondenernährung

Häufiges Drehen des Körpers der betroffenen Person, um Druckgeschwüren vorzubeugen

Medikamente zur Vorbeugung von Blutgerinnseln

Bewegen der Arme und Beine zur Vorbeugung von Muskelsteifheit

Einen Schlauch (Katheter) in der Blase, um den Urin zu entleeren

Reinigung und Waschen

Wenn eine Person lange in einem Wachkoma war und keine Anzeichen für eine Erholung vorliegen, kann der Arzt mit der Familie darüber sprechen, im Fall einer neuen Erkrankung oder Komplikation keine lebenserhaltenden Maßnahmen zu ergreifen. Der Arzt und die Familie des Patienten berücksichtigen, was der betroffene Patient wünscht, und überprüfen die in einer Patientenverfügung bereitgestellten Anweisungen.