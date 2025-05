Tollwut wird durch das Tollwutvirus (Lyssa-Virus) verursacht. Das Virus kommt bei bestimmten Wildtieren häufig vor. Das Tollwutvirus befindet sich im Speichel eines infizierten Tieres, sodass es durch einen Biss übertragen werden kann. Tiere, die gegen Tollwut geimpft sind, erkranken beinahe nie an Tollwut und können diese auch nicht auf Menschen übertragen.

In den Vereinigten Staaten ist die häufigste Ursache von Tollwut der Biss einer:

Fledermaus

Möglicherweise bemerken Sie gar nicht, dass Sie von einer Fledermaus gebissen wurden. Suchen Sie daher einen Arzt auf, wenn Sie gebissen worden sein können, z. B., wenn Sie morgens nach dem Aufwachen eine Fledermaus im Zimmer finden.

Andere Tiere, die in den Vereinigten Staaten Tollwut übertragen, sind unter anderem Waschbären, Stinktiere und Füchse. Vögel und Reptilien tragen das Tollwutvirus nicht in sich. Nagetiere (wie Ratten und Mäuse), Eichhörnchen und Kaninchen übertragen die Tollwut nicht auf Menschen.

Die meisten Haustiere in den Vereinigten Staaten sind gegen Tollwut geimpft. Daher verursachen sie die Krankheit beim Menschen fast nie. An Orten, an denen sie keine Tollwutimpfung erhalten, sind die Bisse von Hunden die häufigste Ursache für diese Krankheit, zum Beispiel in Lateinamerika, Asien und Afrika.