Die Myasthenia gravis ist eine Autoimmunerkrankung. Ihr Immunsystem ist das körpereigene Abwehrsystem. Seine Funktion besteht darin, den Körper bei der Bekämpfung von Erkrankungen und Infektionen zu unterstützen. Im Falle einer Autoimmunerkrankung attackiert das Immunsystem jedoch Teile des eigenen Körpers.

Ihre Nerven senden Signale an Ihre Muskeln, damit diese sich bewegen. Proteine in Ihren Nerven und Muskeln, die als Rezeptoren bezeichnet werden, empfangen die Signale. Bei der Myasthenia gravis greift das Immunsystem einen Rezeptor in Ihren Muskeln an und die Signale, die den Muskel dazu bringen, sich zu bewegen, werden nicht weitergegeben.

Die Ärzte wissen nicht genau, warum dies geschieht, aber sie glauben, es könnte ein Problem mit der Thymusdrüse bestehen. Die Thymusdrüse befindet sich im Brustkorb und ist Teil des Immunsystems. Viele Menschen mit Myasthenia gravis haben eine ungewöhnlich große Thymusdrüse oder einen gutartigen Tumor in der Thymusdrüse.

Die Wahrscheinlichkeit einer Myasthenia gravis ist erhöht, wenn Sie an einer Autoimmunerkrankung leiden, wie zum Beispiel:

Rheumatoide Arthritis

Bestimmte Arten von Schilddrüsenüberfunktion

Folgendes kann einer Myasthenia gravis vorausgehen:

eine Infektion

Operation

Die Einnahme bestimmter Medikamente gegen Bluthochdruck, Malaria oder einen auffälligen Herzschlag

Manchmal tritt bei Kindern von Müttern mit Myasthenia gravis für einige Tage oder Wochen nach der Geburt eine Muskelschwäche auf.