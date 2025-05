Nervenzellen im Gehirn senden Signale über das Rückenmark aus. Andere Nerven im Rückenmark empfangen diese Signale und senden sie durch einen der Spinalnerven an Ihren Körper weiter.

Nervenzellen im Rückenmark haben Nervenfasern, die sich über den ganzen Körper verteilen und mit sensorischen Rezeptoren verbunden sind. So befinden sich beispielsweise sensorische Rezeptoren für Berührungen und Schmerz in Ihrer Haut. Alles, was diese Rezeptoren reizt, wie etwa ein Nadelstich, sendet ein Signal über die Nervenfasern an das Rückenmark. Andere Nervenzellen im Rückenmark übermitteln das Signal an das Gehirn, wo Sie die Schmerzen spüren.