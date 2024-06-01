Was ist Dystonie?
Dystonie ist eine Erkrankung, die dazu führt, dass sich die Muskeln von selbst verspannen.
Die abnorme Muskelspannung bei einer Dystonie führt in der Regel zu Muskelkrämpfen. Ein Krampf bezeichnet ein plötzliches, schmerzhaftes Zusammenziehen der Muskeln (Spasmus), welches man nicht kontrollieren kann. Muskelkrämpfe können mit der Zeit immer häufiger auftreten und den Körper in eine merkwürdige oder verdrehte Position zwingen.
Zunächst treten die Muskelkrämpfe auf und klingen wieder ab. Infolgedessen blinzelt man, knirscht mit dem Kiefer, bewegt den Arm oder führt andere Bewegungen aus
Später lässt der Krampf im betroffenen Muskel womöglich nicht mehr nach, sodass ein Teil des Körpers in einer Position verharrt.
Eine Dystonie tritt auf, wenn es zu einer Überaktivität in den Bereichen des Gehirns kommt, die die Muskeln kontrollieren.
Die Dystonie kann vererbt werden. Doch auch Erkrankungen des Gehirns oder einige Medikamente können die Ursache sein
Die Ärzte behandeln die Ursache der Dystonie und können Tabletten oder Injektionen zur Entspannung der Muskeln verschreiben.
Was verursacht Dystonie?
Die Dystonie wird verursacht durch:
Eine Überaktivität in den Bereichen des Gehirns, die die Muskeln kontrollieren
Diese Überaktivität kann durch Folgendes entstehen:
Eine Störung eines Gens, von Eltern geerbt
Störungen des Gehirns, wie z. B. Zerebralparese, multiple Sklerose oder ein Schlaganfall
Bestimmte Medikamente
Was sind die Symptome einer Dystonie?
Hauptsymptom:
Ein lang anhaltender Muskelkrampf
Zunächst treten die Muskelkrämpfe nur ab und zu oder in Stresssituationen auf. Mit der Zeit werden sie jedoch häufiger und dauern länger an. Die verkrampften Körperteile können in einer bestimmten, bisweilen schmerzhaften, Position verharren. Das kann zu einer Behinderung führen.
Eine Dystonie kann in folgenden Bereichen auftreten:
Augenlid: meist zunächst als zusätzliches Blinzeln, Augenbeschwerden oder extreme Lichtempfindlichkeit
Nackenmuskeln: dies verursacht einen verdrehten, schmerzhaften Nacken („schiefer Hals“)
Stimmbänder: dies verursacht Veränderungen der Sprachfähigkeit oder der Qualität der Stimme
Gesichtsmuskeln: unter anderem gekennzeichnet durch unkontrolliertes Blinzeln, Kieferknirschen und merkwürdige Gesichtsausdrücke
Jeder Muskel, den Sie überbeanspruchen – zum Beispiel die Finger eines professionellen Pianisten
Wie erkennen Ärzte eine Dystonie?
Die Diagnose einer Dystonie stützt sich auf die Symptome und eine körperliche Untersuchung. Es gibt keine Tests auf Dystonie, aber die Ärzte können feststellen, ob Sie an einer Erkrankung des Gehirns leiden. Dazu führen sie folgende Untersuchung durch:
Wie wird eine Dystonie behandelt?
Wenn möglich, behandelt der Arzt die Ursache der Dystonie. Weitere Behandlungen:
Medikamente, einschließlich nervenblockierender Medikamente und leichter Beruhigungsmittel (Medikamente zur Entspannung des Körpers und zur Erleichterung des Schlafes)
Botulinumtoxin-Injektionen (Botox®) in den steifen Muskel, die ihn entspannen
Manchmal tiefe Hirnstimulation (kleine Elektroden, die in das Gehirn eingeführt werden, um wiederholte Muskelkrämpfe zu lindern)