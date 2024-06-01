Dystonie ist eine Erkrankung, die dazu führt, dass sich die Muskeln von selbst verspannen.

Die abnorme Muskelspannung bei einer Dystonie führt in der Regel zu Muskelkrämpfen. Ein Krampf bezeichnet ein plötzliches, schmerzhaftes Zusammenziehen der Muskeln (Spasmus), welches man nicht kontrollieren kann. Muskelkrämpfe können mit der Zeit immer häufiger auftreten und den Körper in eine merkwürdige oder verdrehte Position zwingen.