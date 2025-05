Bei einer Operation handelt es sich um ein medizinisches Verfahren, bei dem der Arzt einen Schnitt in den Körper zur Behandlung von Krankheiten, Verletzungen oder anderen gesundheitlichen Problemen vornehmen kann. Einige Beispiele für eine Operation sind die Entfernung eines Tumors, einer Blockade des Darms oder das Versetzen eines Blutgefäßes an einen neuen Ort, um die Durchblutung in diesem Teil Ihres Körpers zu unterstützen.

Eine Notoperation behandelt ein lebensbedrohliches Problem sofort. Zum Beispiel die Reparatur einer geplatzten Arterie.

Eine dringende Operation behandelt ein ernstes Problem innerhalb von Stunden. Zum Beispiel einen entzündeten Blinddarm.

Eine elektive Operation behandelt ein Problem, das warten kann, bis der Patient bereit ist, das Problem zu beheben, wie z. B. ein Kniegelenk ersetzen oder Falten im Gesicht entfernen, um Ihr Aussehen zu verbessern (kosmetischer Eingriff)

Manchmal werden Operationen von Ärzten als große oder kleine Eingriffe bezeichnet.

Bei einer größeren Operation müssen Ärzte in der Regel einen Einschnitt in den Bauch, die Brust oder den Kopf vornehmen. Ein Team aus Ärzten führt diese Operation im OP-Saal durch, während Sie bewusstlos sind. Anschließend bleiben Sie in der Regel mindestens eine Nacht im Krankenhaus.

Bei einer kleineren Operation wird kein großer Teil Ihres Körpers geöffnet und eine solche betrifft in der Regel nicht Ihre wichtigen Organe. Ein Arzt kann diese Operation in einem Krankenhaus oder an einer anderen Stelle allein durchführen (z. B. in einer Arztpraxis). Wahrscheinlich können Sie noch am gleichen Tag nach Hause gehen.

Wenn Ihr Arzt eine Operation empfiehlt, sollten Sie zunächst eine zweite Meinung einholen. Erzählen Sie einem anderen Arzt von Ihrem gesundheitlichen Problem und fragen ihn, welche Behandlung er vorschlägt. Auf diese Weise können Sie den zweiten Vorschlag mit den Empfehlungen Ihres Arztes vergleichen.