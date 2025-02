Eine Schizophrenie kann ganz plötzlich auftreten (innerhalb von Tagen oder Wochen) oder schleichend (über mehrere Jahre).

Menschen mit einer Schizophrenie haben häufig:

Wahnvorstellungen

Halluzinationen

Wahnvorstellungen sind Ansichten, die nicht wahr sind. Wahnvorstellungen bei einer Schizophrenie sind allerdings keine gewöhnlichen Irrtümer. Viele Menschen glauben an Dinge, an die andere für falsch halten. Aber bei der Schizophrenie halten die Betroffenen an Anschauungen fest, selbst, wenn alles darauf hindeutet, dass diese Ansichten falsch oder unrealistisch sind. Die Personen können zum Beispiel glauben, dass:

Abschnitte aus Büchern, Zeitungen und Liedtexten von ihnen handeln

Andere ihre Gedanken lesen können oder, dass ihre Gedanken auf andere übertragen werden

Personen hinter ihnen her sind

Sie eine berühmte Persönlichkeit sind, z. B. Jesus oder der Präsident

Halluzinationen beziehen sich auf das Hören, Sehen, Schmecken oder Fühlen von Dingen, die nicht vorhanden sind. Das Hören von Stimmen ist die am häufigsten auftretende Halluzination. Die Stimmen sagen oft gemeine Dinge über den Betroffenen oder geben ihm Anweisungen.

Andere Symptome von Schizophrenie umfassen:

Mangelnder oder fehlender Gefühlsausdruck

Wenig reden, z. B, auf Fragen mit einem oder zwei Wörtern antworten

Fehlendes Interesse an Aktivitäten

Fehlendes Interesse an Beziehungen mit anderen Menschen

Verwirrtes Denken

Vor sich brabbeln

Konzentrations- und Gedächtnisschwierigkeiten

Schizophrenie ist nicht nur seltsames Denken und Verhalten. Schizophrenie verursacht so schwere Symptome, dass diese zu Problemen im Privat- und Berufsleben und mit anderen Menschen führen können.

Etwa jeder 5. mit Schizophrenie versucht, sich umzubringen und viele mehr haben an Selbstmord gedacht.

Zwar können Menschen mit Schizophrenie auch Gefühlsausbrüche haben und manchmal auch furchterregend scheinen, aber sie sind tatsächlich nur marginal aggressiver als andere Menschen.