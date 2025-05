Psychische Erkrankungen werden diagnostiziert, indem mit dem Patienten gesprochen wird. Manchmal werden auch Betreuungspersonen oder Familienmitglieder befragt.

Manchmal ist es offensichtlich, dass die Symptome durch eine psychische Erkrankung verursacht werden. So bestehen zum Beispiel Menschen darauf, dass sie der Präsident sind oder dass ihre Gedanken durch ein in ihr Gehirn implantiertes Radio kontrolliert werden.

In anderen Fällen ist es schwierig, eine psychische Erkrankung von normalen Reaktionen zu unterscheiden. Beispielsweise kann es schwierig sein, nach dem Tod eines Ehepartners oder Kindes normale Trauer zu erkennen, weil man in beiden Fällen traurig und deprimiert sein kann. Ebenso kann die Grenze zwischen einer ordentlichen Person und einer Person mit Zwangsstörung fließend sein. Jede Unterscheidung stützt sich in der Regel auf das Folgende: