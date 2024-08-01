Ihre Persönlichkeit besteht aus Ihrer ganz eigenen Denkweise, Ihrem Verständnis, Reaktionen und Ihren Beziehungen zu anderen.

Eine Persönlichkeitsstörung ist nicht nur durch eine besondere Persönlichkeit gekennzeichnet. Sie tritt auf, wenn Ihre Persönlichkeitsmerkmale zu erheblichen Problemen in Ihrem Leben führen, oder Sie davon abhalten, normale Beziehungen zu anderen zu knüpfen.

Was ist eine narzisstische Persönlichkeitsstörung? Eine narzisstische Persönlichkeitsstörung liegt vor: bei einem Verhaltensmuster, bei dem man das Gefühl hat, dass man anderen Menschen überlegen ist, den Drang nach Bewunderung durch die anderen hat und das Einfühlungsvermögen fehlt Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung tun häufig das Folgende: Sie denken, dass sie wichtiger und etwas Besonderes sind als andere Menschen

Sie spielen ihre eigenen Leistungen hoch und die der anderen herunter

Sie reagieren sehr empfindlich auf jede Art von Missgeschick oder Kritik und werden davon wütend oder depressiv

In Ihrer Vorstellung sind sie ausgesprochen intelligent, schön oder wichtig

Sie nutzen andere aus

Sie müssen sich ständig selbst beweihräuchern und brauchen es, dass andere zu ihnen aufschauen

Sie beneiden andere und denken häufig, dass andere sie beneiden Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung sind häufiger Männer. Sie können auch unter Depressionen, Anorexie, Drogen- oder Alkoholproblemen und andere Persönlichkeitsstörungen leiden. Viele Menschen sind stolz auf ihre Leistungen. Und fast jeder zieht das Lob der Kritik vor. Diese Art von Eigenschaften entwickelt sich jedoch zu einer Störung, wenn Menschen verärgert oder erbost werden, wenn sie nicht ständig gelobt werden oder, wenn die Tatsache, dass sie keine Kritik vertragen oder andere unbedingt herunterspielen müssen, zu Problemen bei der Arbeit oder in Beziehungen führt.

Wie kommt es zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung? Eine narzisstische Persönlichkeitsstörung wird wahrscheinlich durch die folgenden zwei Aspekte verursacht: Ihre Gene (die genetischen Informationen, die von den Eltern an Sie weitergegeben wurden)

Ihre Erfahrungen und Erziehung, wie Ihre Eltern, sie behandelt haben