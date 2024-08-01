Ihre Persönlichkeit besteht aus Ihrer ganz eigenen Denkweise, Ihrem Verständnis, Reaktionen und Ihren Beziehungen zu anderen. Viele Menschen scheinen eine außergewöhnliche Persönlichkeit zu haben. Sie gelten aber nur dann als Persönlichkeitsstörung, wenn ihre Persönlichkeit:

erhebliche Probleme bei der Arbeit oder in der Schule verursacht

sie daran hindert, sich anderen gegenüber normal zu benehmen

nicht etwas ist, das sie ändern oder anpassen können, obwohl es ihnen Probleme bereitet

Menschen mit Persönlichkeitsstörung denken in der Regel, dass bei ihnen alles in Ordnung ist. Sie können durch die Folgen einer Persönlichkeitsstörung, wie Scheidung oder Arbeitsverlust, aufgebracht sein. In der Regel sind sie jedoch der Meinung, dass an diesen Problemen andere Menschen und nicht sie selbst Schuld haben. Andere Menschen haben für gewöhnlich Schwierigkeiten, mit jemandem mit einer Persönlichkeitsstörung umzugehen.

Viele Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung haben auch andere Probleme, wie z. B.: