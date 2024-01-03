Pica ist eine Essstörung, bei der Betroffene Dinge essen, die keine Nahrungsmittel sind wie Papier, Ton, Farbteilchen, Dreck oder Haare.

Pica kann schwere Probleme verursachen, wenn die gegessenen Gegenstände im Darm stecken bleiben, den Betroffenen vergiften oder zu einer Infektion führen

Die Erkrankung kann von selbst abklingen, besonders bei Kindern

Die meisten Dinge, die Menschen mit Pica verschlucken sind ungefährlich. Allerdings kann abgeblätterte Farbe, die Bleit enthält, eine Bleivergiftung verursachen. Schmutz kann Wurmeier oder andere Parasiten enthalten, die den Betroffenen infizieren können.