In einer Depression fühlt man sich zu traurig oder zu demotiviert, um die täglichen Aufgaben zu erledigen oder an Aktivitäten teilzunehmen, an denen man früher gerne teilnahm.

Es ist normal, wenn man nach einem traurigen Ereignis, wie Tod oder Verlust niedergeschlagen ist – Bei einer Depression löst sich diese Niedergeschlagenheit jedoch nicht auf und bleibt über eine ziemlich lange Zeit bestehen

Unbehandelt dauert eine Depression für gewöhnlich 6 Monate, kann aber auch 2 und mehr Jahre andauern

Eine Depression ist nach der Angst die zweithäufigste psychische Gesundheitsstörung

Frauen sind häufiger von einer Depression betroffen als Männer

Bei älteren Menschen kann eine Depression auch Symptome verursachen, die einer Demenz ähneln

Eine Depression kann in jedem Alter einsetzen, auch in der Kindheit, aber für gewöhnlich tritt sie das erste Mal zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr auf

Ärzte behandeln eine Depression in der Regel mit Antidepressiva (Medikamente zur Behandlung einer Depression) und einer psychologischen Beratung (Psychotherapie)

Suchen Sie sofort eine Klinik auf oder rufen Sie den medizinischen Notruf (in Deutschland 112) an, wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, an Selbstmord denkt.