Was ist eine Depression?
In einer Depression fühlt man sich zu traurig oder zu demotiviert, um die täglichen Aufgaben zu erledigen oder an Aktivitäten teilzunehmen, an denen man früher gerne teilnahm.
Es ist normal, wenn man nach einem traurigen Ereignis, wie Tod oder Verlust niedergeschlagen ist – Bei einer Depression löst sich diese Niedergeschlagenheit jedoch nicht auf und bleibt über eine ziemlich lange Zeit bestehen
Unbehandelt dauert eine Depression für gewöhnlich 6 Monate, kann aber auch 2 und mehr Jahre andauern
Eine Depression ist nach der Angst die zweithäufigste psychische Gesundheitsstörung
Frauen sind häufiger von einer Depression betroffen als Männer
Bei älteren Menschen kann eine Depression auch Symptome verursachen, die einer Demenz ähneln
Eine Depression kann in jedem Alter einsetzen, auch in der Kindheit, aber für gewöhnlich tritt sie das erste Mal zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr auf
Ärzte behandeln eine Depression in der Regel mit Antidepressiva (Medikamente zur Behandlung einer Depression) und einer psychologischen Beratung (Psychotherapie)
Suchen Sie sofort eine Klinik auf oder rufen Sie den medizinischen Notruf (in Deutschland 112) an, wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, an Selbstmord denkt.
Was führt zu einer Depression?
Ärzte wissen nicht genau, was eine Depression auslöst. Sie können eher eine Depression haben, wenn Sie:
Familienmitglieder haben, die an Depressionen leiden oder litten
eine Frau sind – die Hormonspiegel können zu Veränderungen im Gemütszustand führen, besonders vor der Menstruation oder nach der Entbindung
ein emotionales Ereignis, wie eine Naturkatastrophe (z. B. einen Hurrikan), eine schwere Krankheit oder den Tod eines Familienmitglieds durchleben
an einem schwerwiegenden Gesundheitsproblem wie Krebs leiden
Medikamente nehmen, bei denen eine Depression als Nebenwirkung auftreten kann
Eine Depression tritt häufiger dann auf, wenn es weniger Tageslicht gibt, z. B. im Herbst oder Winter.
Welche Symptome hat man bei einer Depression?
Die Symptome können sich nach und nach bemerkbar machen.
Das Interesse an Aktivitäten lässt nach, denen Sie früher gerne nachgingen
Gefühl der Wertlosigkeit, Schuld oder Einsamkeit
Gefühl der Hoffnungslosigkeit
Die Schlafgewohnheiten ändern sich, wie z. B. mehr schlafen, Probleme beim Einschlafen und frühes Erwachen am Morgen
Gewichtsverlust oder Gewichtszunahme
Konzentrations- oder Entscheidungsschwierigkeiten
Der Alkohol-, Rauch- und Drogenkonsum nimmt zu
Oft an Tod und Selbstmord zu denken
Woher wissen Ärzte, dass ich an einer Depression leide?
Ärzte vermuten eine Depression anhand Ihrer Symptome und Ihrer Familiengeschichte zur Depression. Sie werden Ihnen Fragen darüber stellen, wie schwer Ihre Depression ist. Um festzustellen, ob ein gesundheitliches Problem Ihre Depression verursacht, führen Ärzte Tests durch, z. B. Bluttests.
Wie wird eine Depression behandelt?
Der Arzt kann Folgendes vornehmen:
Antidepressiva verschreiben
Einzel- oder Gruppentherapie (Psychotherapie) anbieten
Ihnen empfehlen, spazieren zu gehen und sich mit Freunden und Familienmitgliedern zu treffen
Sie zu einer Selbsthilfegruppe einladen, um sich mit anderen über Ihre Gefühle auszutauschen
Sie in ein Krankenhaus einweisen, wenn Sie an Selbstmord denken oder einen Selbstmordversuch begangen haben
Wenn Sie an einer schweren Depression leiden, können Ärzte eine Elektrokrampftherapie (früher Schocktherapie genannt) durchführen. Bei der Elektrokrampftherapie gibt Ihnen der Arzt ein Schlafmittel, damit Sie einschlafen und schickt dann elektrischen Strom durch Ihr Gehirn. Ärzte wissen nicht genau warum, aber der elektrische Strom hilft häufig, die Depression aufzulösen.
Wenn Ihre Depression in der Regel im Herbst und Winter auftritt, kann der Arzt Sie auch hellem Licht, das das Sonnenlicht imitiert aussetzen (Phototherapie).