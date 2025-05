Werde ich nach einer Behandlung gegen Peniskrebs in der Lage sein, zu urinieren und Geschlechtsverkehr zu haben?

Dies hängt davon ab, wo sich der Krebs an Ihrem Penis befindet und wie weit er fortgeschritten ist. Bei kleineren Krebserkrankungen im Frühstadium, die sich in der Nähe der Spitze befinden, sind Urinieren sowie Geschlechtsverkehr in der Regel noch möglich.