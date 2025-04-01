Was ist die portale Hypertonie (Pfortaderhochdruck)?

Die Pfortader ist das große Blutgefäß, das das Blut vom Darm in die Leber transportiert.

Hypertonie ist die medizinische Bezeichnung für einen Bluthochdruck.

Portale Hypertonie (Pfortaderhochdruck) bezeichnet also einen Bluthochdruck in der Pfortader.

Meist ist die portale Hypertonie die Folge einer Zirrhose (einer Lebererkrankung, bei der das normale Lebergewebe durch Narbengewebe ersetzt wird).

Die portale Hypertonie ist gefährlich, da sie zu Blutungen im Magen und in der Speiseröhre führen kann.

Der Blutdruck in der Pfortader kann durch Medikamente gesenkt werden.

Treten Blutungen im Magen oder in der Speiseröhre auf, ist eine Notfallbehandlung erforderlich.