Was ist Gelbsucht?

Bei der Gelbsucht sind Ihre Haut und das Weiße in Ihren Augen gelb verfärbt.

Sie wird durch die Ablagerung von Bilirubin verursacht,

einer gelben Substanz, die gebildet wird, wenn der Körper alte oder geschädigte rote Blutkörperchen aufspaltet. Die Leber verarbeitet das Bilirubin, um es aus dem Körper auszuscheiden. Dazu wird es in die Galle (einen Verdauungssaft) gemischt und in den Darm abgegeben.

Eine Gelbsucht kann entstehen, wenn ein Problem in der Leber oder in den Gängen besteht, die die Galle in den Darm transportieren. Das Bilirubin lagert sich im Körper ab und führt zu einer gelben Verfärbung.

Bei einer Gelbsucht sollten sie alsbald einen Arzt aufsuchen – sie kann Anzeichen für ein schweres gesundheitliches Problem, wie eine Leberschädigung, sein.

Eine Hepatitis aufgrund eines Virus ist eine häufige Ursache für Gelbsucht, besonders bei jungen und gesunden Menschen.

Bei manchen Personen mit Gelbsucht kommt es zu einem Juckreiz am ganzen Körper, der durch Medikamente behandelt werden kann.

Gelbsucht Bild DR. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Die Gelbsucht selbst verursacht keine schweren Symptome, kann aber ein Hinweis auf andere Probleme sein. Die Gelbsucht bei Neugeborenen unterscheidet sich davon und kann bei Babys zu schwerwiegenden Problemen führen.