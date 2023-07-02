Was sind die Symptome von Gallensteinen?

Was sind die Symptome von Gallensteinen?

Die meisten Gallensteine verursachen keine Symptome.

Es kann zu Symptomen kommen, wenn die Gallensteine die Gallenblase reizen oder den Gang blockieren, der von der Gallenblase in den Darm führt. Zu diesen Symptomen gehören:

Starke Schmerzen im Oberbauch, meist auf der rechten Seite

Übelkeit und Erbrechen

Fieber

Gelbsucht (wenn die Haut und das Weiße im Auge gelb aussehen)

Die Symptome können nach einer schweren Mahlzeit stärker sein.

Die Schmerzen können so stark sein, dass Sie in die Notaufnahme müssen. Sie können jedoch auch einfach abklingen und möglicherweise wieder auftreten oder auch nicht.

Wenn die Schmerzen nicht abklingen, haben Sie möglicherweise schwerwiegendere Probleme wie: