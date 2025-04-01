Alkohol wird in der Leber in Stoffe aufgespalten, die die Leber schädigen können. Je mehr Alkohol eine Person trinkt, desto stärker kann die Leber geschädigt werden.

Wenn Sie über einen Zeitraum von etwa 10 Jahren mehr als 3 alkoholische Getränke am Tag zu sich nehmen, besteht das Risiko einer alkoholbedingten Lebererkrankung. Wenn Sie über einen Zeitraum von etwa 10 Jahren mehr als 6 alkoholische Getränke am Tag zu sich nehmen, könnte es zu einer Zirrhose kommen.

Bei der gleichen Alkoholmenge ist die Wahrscheinlichkeit einer alkoholbedingten Lebererkrankung höher, wenn: