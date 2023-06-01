Immuntherapie ist eine Krebsbehandlung, bei der das körpereigene Immunsystem zur Krebsbekämpfung angeregt wird. Das Immunsystem besteht aus Zellen, Gewebe und Organen, die dem Schutz des Körpers gegen Erkrankungen und Infektionen dient.

Die Funktionsweise des Immunsystems besteht aus einer Reihe von Vorgängen, genannt Immunantwort. Bei einer Immunantwort:

wird ein schädlicher Eindringling (ein Antigen), der nicht da sein sollte, vom Körper erkannt

werden Antikörper und Zellen, die das Antigen befallen und zerstören, gebildet

Von Natur aus identifiziert das Immunsystem Krebszellen häufig als schädigend. In dem Fall werden sie attackiert und zerstört. Wir bemerken zahlreiche winzige Krebsbildungen, die unverzüglich nach ihrer Entstehung beseitigt werden, nicht einmal. Jedoch ist es bei einer Symptome verursachenden Tumorgröße wahrscheinlich, dass das Immunsystem den Tumor nicht mehr bekämpfen kann. Das ist der Grund dafür, wieso Möglichkeiten zur Unterstützung des Immunsystems bei der Krebsbekämpfung entwickelt wurden.