Eine alternative Heilmethode unterscheidet sich von einer konventionellen Behandlung nur auf eine Art und Weise. Die Wirksamkeit oder Sicherheit der alternativen Heilmethode wurde wissenschaftlich nicht untersucht und belegt. Sämtliche in den Vereinigten Staaten verfügbaren Arzneimittel müssen eine zuverlässige Prüfung ihrer Wirksamkeit durchlaufen, bevor sie von Ärzten verordnet werden können. Da aber alternative Heilmethoden nicht ordentlich untersucht wurden, können sie nicht als Arzneimittel vermarktet werden. Zu alternativen Heilmethoden zählen in der Regel Kräuter und pflanzliche Substanzen, die als Nahrungsergänzungsmittel erhältlich sind.

Die Wirksamkeit der meisten alternativen Heilmethoden wurde wissenschaftlich nicht untersucht und nicht belegt.

Alternativen Heilmethoden mangelt es an nachgewiesenem Nutzen und sie können Schäden verursachen.