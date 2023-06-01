Eine erfolgreiche Krebsbehandlung ist schwierig. Zahlreiche Menschen sterben an Krebs, auch wenn sie die beste derzeit verfügbare Behandlung erhielten. Aus diesem Grund suchen Menschen verständlicherweise nach Alternativen, die ihre Krebsbehandlung unterstützen können. Viele probieren dabei alternative Heilmethoden aus. Menschen wenden möglicherweise alternative Heilmethoden anstatt oder zusätzlich zu Standardbehandlungen (konventionellen Behandlungen) an.
Was ist eine alternative Heilmethode?
Eine alternative Heilmethode unterscheidet sich von einer konventionellen Behandlung nur auf eine Art und Weise. Die Wirksamkeit oder Sicherheit der alternativen Heilmethode wurde wissenschaftlich nicht untersucht und belegt. Sämtliche in den Vereinigten Staaten verfügbaren Arzneimittel müssen eine zuverlässige Prüfung ihrer Wirksamkeit durchlaufen, bevor sie von Ärzten verordnet werden können. Da aber alternative Heilmethoden nicht ordentlich untersucht wurden, können sie nicht als Arzneimittel vermarktet werden. Zu alternativen Heilmethoden zählen in der Regel Kräuter und pflanzliche Substanzen, die als Nahrungsergänzungsmittel erhältlich sind.
Die Wirksamkeit der meisten alternativen Heilmethoden wurde wissenschaftlich nicht untersucht und nicht belegt.
Alternativen Heilmethoden mangelt es an nachgewiesenem Nutzen und sie können Schäden verursachen.
Was sind die Risiken bei der Anwendung alternativer Heilmethoden?
Alternative Heilmethoden können:
nicht wirksam bei der Krebsbehandlung sein,
die Wirksamkeit anderer Krebsbehandlungen, wie etwa einer Chemotherapie, verhindern,
hohe Kosten verursachen, die zu Schwierigkeiten bei der Bezahlung ärztlicher Standardbehandlungen führen können,
gelegentlich eine toxische Wirkung haben.
Benachrichtigen Sie Ihren Arzt, wenn Sie alternative Heilmethoden für Krebs anwenden, um Schäden zu vermeiden.