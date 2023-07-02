Wie beginnt Krebs?
Krebs beginnt mit Veränderungen in einer gesunden Zelle. Diese Veränderungen können passieren:
Ohne jegliche bekannte Ursache
Infolge einer karzinogenen Aussetzung
Ein Karzinogen ist eine krebsauslösende Substanz.
Zu Karzinogenen gehören u. a.:
Sonnenstrahlung (sowohl draußen als auch bei Benutzung von Solarien)
Tabak
Bestimmte Chemikalien
Bestimmte Viren
Bestrahlung
In der Regel ist für eine Krebsentwicklung ein lang andauernder Kontakt mit einem Karzinogen erforderlich. Zahlreiche den Karzinogenen ausgesetzte Menschen entwickeln nie Krebs.
Einige Zellen sind anfälliger für Krebsentwicklung als andere. Diese Zellen können einen genetischen Defekt aufweisen. Gene befinden sich in den Zellen und sagen den Zellen, wie sie zu funktionieren haben. Kommen gendefekte Zellen mit einem Karzinogen in Berührung, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie sich zu Krebs entwickeln. Das ist der Grund, wieso eine bestimmte Krebsart familienbedingt sein kann.
Wie breitet sich Krebs aus?
Krebs kann sich ausbreiten:
Durch Ausdehnung in die direkt benachbarten Gewebe oder Organe
Infolge seiner Fortbewegung durch das lymphatische System oder Blutbahnen zu anderen Organen
Das lymphatische System ist ein Bestandteil der körpereigenen Abwehrkräfte. Es stellt ein Netzwerk von Lymphknoten und -gefäßen dar, die die Lymphflüssigkeit durch den Körper transportieren. Die Lymphflüssigkeit entsorgt Zellen und Substanzen, die bei der Krankheitsbekämpfung des Körpers entstanden sind. Die körpereigenen Abwehrkräfte bekämpfen und eliminieren ebenfalls Krebszellen, jedoch kommen lebende Krebszellen manchmal in die Lymphflüssigkeit hinein. Die Krebszellen bewegen sich durch die Lymphflüssigkeit oder Blutbahnen, um an weitere Organe zu gelangen. Gelegentlich erreichen die Krebszellen weit vom Krebsursprung gelegene Organe. Der eigentliche Krebs wird primäre Krebserkrankung genannt. Der sich zu anderen Organen ausgebreitete Krebs wird als metastasierende Krebserkrankung bezeichnet.