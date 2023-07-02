Krebs beginnt mit Veränderungen in einer gesunden Zelle. Diese Veränderungen können passieren:

Ohne jegliche bekannte Ursache

Infolge einer karzinogenen Aussetzung

Ein Karzinogen ist eine krebsauslösende Substanz.

Zu Karzinogenen gehören u. a.:

Sonnenstrahlung (sowohl draußen als auch bei Benutzung von Solarien)

Tabak

Bestimmte Chemikalien

Bestimmte Viren

Bestrahlung

In der Regel ist für eine Krebsentwicklung ein lang andauernder Kontakt mit einem Karzinogen erforderlich. Zahlreiche den Karzinogenen ausgesetzte Menschen entwickeln nie Krebs.

Einige Zellen sind anfälliger für Krebsentwicklung als andere. Diese Zellen können einen genetischen Defekt aufweisen. Gene befinden sich in den Zellen und sagen den Zellen, wie sie zu funktionieren haben. Kommen gendefekte Zellen mit einem Karzinogen in Berührung, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie sich zu Krebs entwickeln. Das ist der Grund, wieso eine bestimmte Krebsart familienbedingt sein kann.