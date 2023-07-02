Krebs breitet sich einfacher bei Menschen mit einem geschwächten Immunsystem oder Immunsystemstörungen aus. Das trifft in folgenden Fällen zu:

Bei HIV oder AIDS

Einnahme immunhemmender Mittel

Bei Menschen im Alter von über 60 Jahren: Mit dem steigenden Alter sinkt die Funktionsfähigkeit des Immunsystems.

Dennoch kann in einigen Fällen auch das gut funktionierende Immunsystem die Krebszellen nicht erkennen und zerstören. Zuweilen ist ein Tumor für die Beseitigung durch das Immunsystem zu groß.