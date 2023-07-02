Was sind die Abwehrtechniken des Körpers gegen Krebs?
Das körpereigene Immunsystem kann häufig eine Krebszelle erkennen und sie eliminieren, bevor sich der Tumor vergrößert oder ausbreitet. Das Immunsystem ist ein Netzwerk von Zellen, Gewebestrukturen und Organen, das den Körper gegen Erkrankungen und Infektionen schützt. Krebszellen werden häufig vom Immunsystem als auffällig eingestuft und von ihm attackiert.
Warum scheitern die körperlichen Abwehrkräfte manchmal?
Krebs breitet sich einfacher bei Menschen mit einem geschwächten Immunsystem oder Immunsystemstörungen aus. Das trifft in folgenden Fällen zu:
Bei HIV oder AIDS
Einnahme immunhemmender Mittel
Bei Menschen im Alter von über 60 Jahren: Mit dem steigenden Alter sinkt die Funktionsfähigkeit des Immunsystems.
Dennoch kann in einigen Fällen auch das gut funktionierende Immunsystem die Krebszellen nicht erkennen und zerstören. Zuweilen ist ein Tumor für die Beseitigung durch das Immunsystem zu groß.