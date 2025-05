Wenn Sie ein Skelett sehen, denken Sie vielleicht, dass Knochen nicht lebendig, sondern eher wie Röhren oder Holzstäbe sind. Das stimmt aber nicht:

Knochen sind lebendes Gewebe.

Wie alle lebenden Gewebe müssen auch Knochen konstant mit Blut versorgt werden, um Sauerstoff und Nährstoffe zu erhalten.

Die Knochen von Kindern wachsen, indem sie an den Enden länger werden. Am Ende der Knochen von Kindern befindet sich ein weicher Teil, die sogenannte Wachstumsfuge. Wachstumsfugen bilden neues Knochenmaterial, wodurch die Knochen länger werden. Während der Adoleszenz verwandeln sich die Wachstumsfugen der Kinder in einen harten Knochen, sodass die Knochen nicht mehr länger werden.

Doch selbst die Knochen von Erwachsenen werden in einem als Remodellierung oder Knochenumbau bezeichneten Vorgang ständig abgebaut und wieder neu gebildet.

Beim Knochenumbau wird altes Gewebe nach und nach durch neues ersetzt.

Jeder Knochen in Ihrem Körper wird auf diese Weise im Laufe von etwa zehn Jahren komplett erneuert.

Damit Knochen wachsen und sich umbauen können, brauchen sie eine konstante Versorgung mit Kalzium, anderen Mineralien, Vitamin D und bestimmten Hormonen.