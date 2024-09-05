Gonorrhö ist eine sexuell übertragbare Infektion. Eine sexuell übertragbare Infektion ist eine solche, die durch sexuellen Kontakt von einer Person auf eine andere Person übertragen wird. Tripper kann Ihre Genitalien und bei Frauen die Eileiter und Eierstöcke betreffen. Die Eileiter verbinden die Eierstöcke (Geschlechtsorgane, in denen Ihre Eier aufbewahrt werden) mit der Gebärmutter.

In manchen Fällen kann oraler Geschlechtsverkehr eine Racheninfektion mit Erregern des Trippers verursachen. Analsex kann eine Infektion mit Gonorrhö in Ihrem Rektum (in dem sich Ihr Stuhl befindet) verursachen.

Sie können eine Tripperinfektion durch vaginalen, oralen oder analen Sex mit einer infizierten Person bekommen.

Eine schwangere Frau kann eine Tripperinfektion bei der Geburt auf die Augen ihres Babys übertragen.

Tripper ruft in der Regel Symptome am infizierten Körperteil hervor, kann sich aber auch auf andere Körperteile ausbreiten, z. B. auf Ihre Gelenke oder Ihre Haut.

Wenn Sie sexuell aktiv oder schwanger sind, sprechen Sie mit Ihrem Arzt über einen Screening-Test zur Untersuchung auf eine Tripperinfektion.

Ärzte behandeln eine Tripperinfektion mit Antibiotika.

Bei einer Frau, die unter einer Tripperinfektion leidet und nicht behandelt wird, kann es zu einer Beckenentzündung (PID) kommen. Die PID ist eine Infektion in Ihrer Gebärmutter und/oder Ihren Eileitern. Die PID kann sich auch auf Ihre Eierstöcke und Ihren Blutkreislauf ausbreiten. Sie kann Ihre Fortpflanzungsorgane schädigen und es erschweren, ein Kind zu bekommen.

Ein Mann, der unter einer Tripperinfektion leidet, kann eine Infektion der Nebenhoden (Epididymitis) entwickeln. Die Epididymis ist der verknäulte Schlauch oberhalb der Hoden. Die Epididymitis verursacht Schmerzen und Schwellungen im Hodensack.