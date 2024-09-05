Was ist eine Gonorrhö?
Gonorrhö ist eine sexuell übertragbare Infektion. Eine sexuell übertragbare Infektion ist eine solche, die durch sexuellen Kontakt von einer Person auf eine andere Person übertragen wird. Tripper kann Ihre Genitalien und bei Frauen die Eileiter und Eierstöcke betreffen. Die Eileiter verbinden die Eierstöcke (Geschlechtsorgane, in denen Ihre Eier aufbewahrt werden) mit der Gebärmutter.
In manchen Fällen kann oraler Geschlechtsverkehr eine Racheninfektion mit Erregern des Trippers verursachen. Analsex kann eine Infektion mit Gonorrhö in Ihrem Rektum (in dem sich Ihr Stuhl befindet) verursachen.
Sie können eine Tripperinfektion durch vaginalen, oralen oder analen Sex mit einer infizierten Person bekommen.
Eine schwangere Frau kann eine Tripperinfektion bei der Geburt auf die Augen ihres Babys übertragen.
Tripper ruft in der Regel Symptome am infizierten Körperteil hervor, kann sich aber auch auf andere Körperteile ausbreiten, z. B. auf Ihre Gelenke oder Ihre Haut.
Wenn Sie sexuell aktiv oder schwanger sind, sprechen Sie mit Ihrem Arzt über einen Screening-Test zur Untersuchung auf eine Tripperinfektion.
Ärzte behandeln eine Tripperinfektion mit Antibiotika.
Bei einer Frau, die unter einer Tripperinfektion leidet und nicht behandelt wird, kann es zu einer Beckenentzündung (PID) kommen. Die PID ist eine Infektion in Ihrer Gebärmutter und/oder Ihren Eileitern. Die PID kann sich auch auf Ihre Eierstöcke und Ihren Blutkreislauf ausbreiten. Sie kann Ihre Fortpflanzungsorgane schädigen und es erschweren, ein Kind zu bekommen.
Ein Mann, der unter einer Tripperinfektion leidet, kann eine Infektion der Nebenhoden (Epididymitis) entwickeln. Die Epididymis ist der verknäulte Schlauch oberhalb der Hoden. Die Epididymitis verursacht Schmerzen und Schwellungen im Hodensack.
Was sind die Symptome einer Tripperinfektion?
Frauen
Leichte Schmerzen
Ausfluss einer gelben Flüssigkeit aus Ihrer Scheide (vaginaler Ausfluss)
Häufigerer Harndrang
Schmerzen beim Urinieren
Sehr starke Unterleibschmerzen, wenn eine PID entwickelt wird
Männer
Leichte bis sehr starke Schmerzen beim Urinieren
Gelbgrüner Ausfluss (dicke Flüssigkeit) aus dem Penis
Häufigerer Harndrang
Gerötete und geschwollene Penisöffnung
Schmerzhafte ein- oder beidseitige Schwellung des Hodensacks bei vorliegender Epididymitis
Bei Männern und Frauen
Wenn Ihr Rektum (wo sich Ihr Stuhl befindet) infiziert ist, können Schmerzen und ein zähflüssiger, gelber Ausfluss aus Ihrem Anus (wo Ihr Stuhl austritt) auftreten.
Ist Ihr Rachen infiziert, werden in der Regel keine Symptome bei Ihnen auftreten. Es können jedoch Halsschmerzen auftreten.
Woran erkennt der Arzt eine Tripperinfektion?
Ärzte vermuten das Vorliegen einer Tripperinfektion basierend auf Ihren Symptomen.
Um sicher zu sein, wird unter Umständen eine Untersuchung einer Probe aus Ihrem Penis, Ihrer Vagina, Ihres Rachens oder Ihres Rektums durchgeführt.
Ihr Arzt führt womöglich ein kleines Wattestäbchen in Ihren Penis, Rachen oder Rektum ein, um einen Abstrich der Flüssigkeit zu nehmen. Wenn Sie eine Frau sind, wird Ihr Arzt Ihre Vagina mit einem Plastikspekulum untersuchen und einen Abstrich des Ausflusses aus Ihrem Gebärmutterhals (unterer Teil Ihrer Gebärmutter, der in die Scheide mündet) nehmen.
Wenn Sie schwanger sind oder bei Ihnen ein erhöhtes Risiko einer Tripperinfektion besteht, kann Sie Ihr Arzt auf Tripper untersuchen, wenn Sie keine Symptome aufweisen. Bei Frauen besteht in folgenden Fällen ein erhöhtes Risiko:
Sexuell aktive Frauen im Alter unter 25 Jahren
Frauen mit einer Vorgeschichte von sexuell übertragbaren Infektionen
Frauen mit risikoreichem Sexualverhalten (z. B. Prostitution, Partner, die sexuelle Dienstleistungen erbringen, wechselnde Partner oder kein regelmäßiger Kondomgebrauch)
Frauen mit einem Partner, der ein risikoreiches Sexualverhalten praktiziert
Bei Männern besteht in folgenden Fällen ein erhöhtes Risiko:
Männer, die im letzten Jahr Geschlechtsverkehr mit einem Mann hatten
Da viele Menschen mehr als eine sexuell übertragbare Infektion haben, entnimmt Ihr Arzt gegebenenfalls Blutproben oder sammelt Urinproben.
Wie behandeln Ärzte Tripperinfektionen?
Ärztliche Maßnahmen:
Verabreichung einer Spritze von Antibiotika in einen Muskel
Bereitstellung von Antibiotika zur oralen Einnahme
Ihnen wird geraten, jeglichen Geschlechtsverkehr zu vermeiden, bis Ihre Antibiotikaeinnahme zur Vorbeugung gegen das Ausbreiten der Tripperinfektion abgeschlossen ist
Behandlung im Krankenhaus mit intravenöser Verabreichung von Antibiotika über eine Vene (intravenös), wenn sich die Infektion auf Ihre Gelenke ausbreitet
Untersuchung Ihres Geschlechtspartners auf Tripper und ggf. Behandlung