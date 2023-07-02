Tiere und Fische essen manchmal Dinge, die mit Bandwurmeiern kontaminiert sind. Die Eier schlüpfen und graben sich in die Muskeln dieser Tieres oder Fische ein und bilden Zysten.

Ein Rinderbandwurm

In den meisten Fällen bekommen Sie wie folgt eine Bandwurminfektion:

Beim Verzehr von halbgaren Fleisch oder Fisch mit Bandwurmzysten

Die Zysten schlüpfen in Ihrem Darm. Dann heften sich die Bandwürmer an die Darmschleimhaut, wo sie heranwachsen.

Seltener essen Menschen Dinge, die mit Bandwurmeiern kontaminiert sind. Dann können die Bandwürmer Zysten in den Muskeln der Betroffenen bilden. Sie können auch Zysten in Leber, Gehirn und anderen Organen bilden und schwere Krankheiten auslösen.