Was verursacht eine Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose)?

Zu den Ursachen einer Hypothyreose zählen:

Hashimoto-Thyreoiditis

Chirurgischer Eingriff oder Strahlentherapie, um die Schilddrüse zu entfernen oder ihre Funktion zu stoppen

Jodmangel

Probleme mit der Hirnanhangsdrüse (Hypophyse)

Bei der Hashimoto-Thyreoiditis greift Ihr Immunsystem fälschlicherweise Ihre Schilddrüse an. Diese Art der Erkrankung wird als Autoimmunerkrankung bezeichnet.

Ein Jodmangel tritt in modernen Ländern selten auf. In den meisten Ländern wird das Salz mit Jod versetzt, sodass jeder ausreichend davon erhält. Auch Fische und Meeresfrüchte enthalten Jod. Menschen in einigen Entwicklungsländern, die weit vom Meer entfernt liegen, laufen Gefahr, nicht ausreichend Jod zu erhalten.

Die Hypophyse in Ihrem Gehirn produziert ein Hormon namens TSH, das die Schilddrüse zur Herstellung von Schilddrüsenhormonen anregt. Wenn Sie ein Problem mit der Hypophyse haben, bildet diese eventuell kein TSH und kann eine Hypothyreose verursachen.