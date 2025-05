Was sind die Symptome einer Hyperthyreose?

Die Symptome einer Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) gehen in der Regel mit einer Beschleunigung der Körperfunktionen einher. Sie können also an Folgendem leiden:

Bluthochdruck

Schnelle Herzfrequenz und Palpitationen (Herzrasen)

Starkes Schwitzen und das Gefühl, ständig aufgeheizt zu sein

Zitternde Hände

Nervosität, Angst und Schlafstörungen

Gewichtsverlust

Häufiger Stuhlgang, gelegentlich mit Durchfall

Bei Frauen unregelmäßige oder ausfallende Periode

Einige Erkrankungen, die zur Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) führen, verursachen eine Schwellung oder Schmerzen an der Schilddrüse.

Ältere Erwachsene mit Hyperthyreose können weniger deutliche Symptome zeigen. Die Symptome bei älteren Erwachsenen können folgende umfassen:

Schwäche

Verwirrtheit

Gewichtsverlust

Depression

Menschen mit Basedow-Krankheit können Probleme mit den Augen haben, unter anderem:

Hervortretende Augen

Rote Augen

Trockene Augen

Manchmal verschwommenes Sehen oder Doppeltsehen