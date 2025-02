Was verursacht einen Gigantismus und Akromegalie?

Gigantismus und Akromegalie werden zumeist verursacht durch:

Einen gutartigen (benignen) Tumor auf der Hirnanhangsdrüse (Hypophyse), der zusätzliche Wachstumshormone bildet

Die Hypophyse (Hirnanhangdrüse) ist ein erbsengroßes Gewebestück am unteren Teil Ihres Gehirns. Drüsen sind Organe, die Hormone bilden und diese in Ihr Blut ausschütten. Die Hormone regen andere Zellen oder Gewebe zu Aktivitäten an. Ihre Hypophyse produziert viele verschiedene Arten von Hormonen, einschließlich Wachstumshormone.

Die zusätzlichen Wachstumshormone im Blut führen dazu, dass die Knochen, Muskeln und Organe immer weiter wachsen.