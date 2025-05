Was sind Elektrolyten?

Elektrolyten sind Mineralstoffe, die in Ihrer Blutbahn schwimmen. Diese Mineralstoffe gibt es auch in den Magensäften, im Stuhl, im Urin und in den Geweben des Körpers. Salz (Natrium) ist ein Beispiel für einen Elektrolyt. Weitere Beispiele für Elektrolyte sind Kalium, Kalzium, Magnesium, Chlorid und Bikarbonat.

Elektrolyten helfen bei vielen Körperfunktionen mit:

Sie kontrollieren die Nerven- und Muskelfunktion.

Sie gleichen den Wasserhaushalt in Ihrem Körper aus.

Sie gleichen den Säuregehalt in Ihrem Körper aus.

Gesunde Nieren sorgen für das richtige Gleichgewicht an Elektrolyten im Blut. Zu viel oder zu wenig Elektrolyten können zu gesundheitlichen Problemen führen.