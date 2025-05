Ihr Körper braucht Insulin, um Blutzucker zur Energieabgabe zu nutzen. Wenn Sie nicht ausreichend Insulin haben (z. B. weil Sie einen unbehandelten Typ-1-Diabetes haben) steigt Ihr Blutzucker stark an, weil er nicht in die Zellen transportiert wird. Stattdessen wird Ihr Körperfett zur Energiegewinnung verbrannt. Das zersetzte Fett wandert in die Leber und wird dort in Säuren, die sogenannten Ketone, aufgespalten. Die Ketone reichern sich in Ihrem Blut und Urin an.

Eine hohe Konzentration von Ketonen in Ihrem Blut kann Sie sehr krank machen.

Wenn Sie Diabetes haben, können Sie wahrscheinlicher eine DKA entwickeln, wenn:

Sie aufhören, Ihr Insulin einzunehmen

Sie aufhören, Ihre Ernährungsempfehlungen zu befolgen, und die Einnahme von Insulin zur Kontrolle des Diabetes nicht reicht

Sie krank werden und Ihr Körper großem Stress ausgesetzt ist

Häufige Auslöser einer DKA sind unter anderem: