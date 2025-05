Ärzte werden Bluttests bei Ihnen machen, um Folgendes zu überprüfen:

Blutzuckerspiegel

In der Regel messen die Ärzte Ihren Blutzuckerspiegel gleich am Morgen, bevor Sie irgendetwas gegessen haben. Diesen Blutzuckerspiegel nennt man den Nüchternblutzucker. Ärzte müssen den Nüchternblutzuckerwert messen, weil den Rest des Tages Ihr Blutzuckerspiegel steigt oder abfällt, je nachdem, was Sie essen werden.

Nüchternblutzuckerspiegel:

Unter 100 ist normal.

Mit einem Wert von 100 bis 125 tragen Sie bereits ein Risiko für Diabetes.

Ab 126 haben Sie Diabetes.

Ein weiterer Test, den Ärzte durchführen können, ist:

Hämoglobin A1C

Ein Test auf Hämoglobin, eine Substanz in Ihren roten Blutkörperchen. Es enthält den Sauerstoff in Ihrem Blut. Zucker in Ihrem Blut bindet an das Hämoglobin und bildet so das Hämoglobin A1C.

Je höher Ihr Blutzucker ist, umso mehr Hämoglobin A1C ist auch vorhanden.

Weil Hämoglobin A1C länger hält, kann sich die Menge in Ihrem Blut nur langsam verändern. Daher kann Ihr Gehalt an Hämoglobin A1C Ihrem Arzt etwas über die Blutzuckerspiegel der letzten 2 bis 3 Monate verraten. Menschen mit einem Hämoglobin-A1C-Spiegel über 6,5 Prozent leiden an Diabetes.