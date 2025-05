Das Herz hat 4 Klappen, die den Blutfluss in und aus dem Herzen kontrollieren. Die Klappen öffnen sich, damit das Blut aus einer Kammer in die nächste Kammer oder ein Blutgefäß strömen kann. Die Klappen schließen sich, damit das Blut nicht zurück in die falsche Kammer fließt.

Wenn Sie Ihren Kopf auf den Brustkorb einer Person legen und auf den Herzschlag der Person hören, hören Sie das Geräusch der Herzklappen, die sich öffnen und schließen.