Rheumatisches Fieber in der Kindheit in Entwicklungsländern. Einer Mitralstenose kann vorgebeugt werden, indem das rheumatische Fieber verhindert wird; das geschieht, indem Rachenentzündungen umgehend mit Antibiotika behandelt werden. (In Industrieländern kann eine Mitralstenose bei älteren Menschen noch auf rheumatischem Fieber beruhen, weil die Behandlung mit Antibiotika in ihrer Jugend noch nicht üblich war. Dies trifft auch auf Zuwanderer aus Regionen zu, in denen Antibiotika nicht weit verbreitet sind.)