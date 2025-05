Die Aorta (Hauptschlagader) ist die Hauptarterie, die Blut vom Herzen zum Rest des Körpers bringt.

Vier Herzklappen kontrollieren den Blutfluss in und aus dem Herzen. Diese Klappen sind wie eine Tür, die nur in eine Richtung aufgeht; so sorgen sie dafür, dass das Blut in die richtige Richtung fließt.

Die Aortenklappe trennt das Herz von der Aorta. Sie geht in die Hauptschlagader auf und lässt so das Blut aus dem Herzen fließen. Die Klappe schließt sich, damit das Blut nicht zurück in das Herz fließt.

Bei einer Aortenklappeninsuffizienz handelt es sich um eine undichte Aortenklappe. Da die Klappe undicht ist, fließt etwas des Blutes, das aus dem Herzen gepumpt wurde, jedes Mal wieder zurück ins Herz, wenn sich der linke Ventrikel entspannt.

Zu einer Aortenklappeninsuffizienz kommt es aufgrund von Problemen mit der Aortenklappe, wie z. B. einer Infektion oder einem Problem, mit dem man geboren wird (Geburtsfehler).

Je mehr Blut zurückfließt, desto schwerer muss das Herz arbeiten, um ausreichend Blut herauszupumpen.

Letztendlich muss das Herz so schwer arbeiten, um die undichte Stelle zu kompensieren, dass es zu einer Herzinsuffizienz (die Pumpleistung des Herzens reicht nicht aus, um Blut richtig in den Rest des Körpers zu pumpen) kommt.

Zur Diagnose einer Aortenklappeninsuffizienz wird eine Echokardiographie (Ultraschalluntersuchung des Herzens) durchgeführt.

Bei einer schweren Aortenklappeninsuffizienz muss die Herzklappe repariert oder ersetzt werden.

(Siehe auch Übersicht über Erkrankungen der Herzklappen.)