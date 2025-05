Die Aorta (Hauptschlagader) ist die Hauptarterie, die Blut vom Herzen zum Rest des Körpers bringt.

Vier Herzklappen kontrollieren den Blutfluss in und aus dem Herzen. Diese Klappen sind wie eine Tür, die nur in eine Richtung aufgeht; so sorgen sie dafür, dass das Blut in die richtige Richtung fließt.

Die Aortenklappe liegt zwischen dem Herzen und der Aorta. Sie geht in die Hauptschlagader auf und lässt so das Blut aus dem Herzen fließen. Die Klappe schließt sich, damit das Blut nicht zurück in das Herz fließt.

Es kommt zu einer Aortenklappenstenose, wenn sich die Aortenklappe nicht vollständig öffnet. Durch die verengte Herzklappe fällt es dem Herzen schwerer, Blut aus dem Herzen zu pumpen.

Bestimmte Erkrankungen können dazu führen, dass die Segel steif und dick werden.

Ursachen für eine Aortenklappenstenose sind u. a. Geburtsfehler oder manchmal auch das Altern.

Je enger die Klappe ist, desto mehr muss sich das Herz anstrengen, um Blut aus dem Herzen zu pumpen.

Bei einer sehr engen Klappe muss das Herz so schwer arbeiten, dass es zu einer Herzinsuffizienz (die Pumpleistung des Herzens reicht nicht aus, um Blut richtig in den Rest des Körpers zu pumpen) kommt.

Betroffene können an Brustschmerzen, Kurzatmigkeit oder Ohnmacht leiden.

Der Arzt kann ein Herzgeräusch (Geräusch, das entsteht, wenn Blut durch eine fehlerhafte Herzklappe fließt) mithilfe eines Stethoskops hören und eine Echokardiographie (Ultraschalluntersuchung des Herzens) zur Diagnose einer Aortenklappenstenose durchführen.

Möglicherweise muss die Aortenklappe ersetzt werden.

(Siehe auch Übersicht über Erkrankungen der Herzklappen.)