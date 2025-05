Ärzte führen möglicherweise eine Operation durch, um eine Röhre (Stent) in die Aorta des Patienten einzuführen, um so das Aneurysma zu reparieren. Zwei Operationsarten sind möglich: Der Stent wird möglicherweise über einen Schnitt im Brustkorb eingesetzt. Oder der Stent wird in die Aorta des Patienten eingesetzt, indem dieser durch eine Arterie im Oberschenkel eingeführt wird. Welche Operation durchgeführt wird, hängt vom Alter, der Gesundheit und dem Teil der Aorta ab, in dem sich das Aneurysma befindet.

Wenn das Aneurysma platzt oder kurz vor dem Platzen ist, kann den Betroffenen eine Notfalloperation das Leben retten. Ein thorakales Aortenaneurysma führt ohne eine Operation zum Tod.