Was ist Rosazea?
Rosazea ist eine Hauterkrankung, bei der die Nase und der umliegende Bereich rot, geschwollen und mit winzigen Pickeln und erweiterten Blutgefäßen übersät sind.
Rosazea tritt am häufigsten bei Menschen im Alter von 30 bis 50 Jahren auf, und zwar vor allem bei Menschen irischer und nordeuropäischer Abstammung.
Rosazea sieht manchmal wie Akne aus.
Die Behandlung kann Gele oder Cremes, Antibiotika, eine Lasertherapie oder Elektrokauterisation, eine Dermabrasion oder eine Operation umfassen.
Durch Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel, Alkohol, heiße Getränke, Sonnenlicht, extreme Temperaturen, Wind und Kosmetika können die Symptome gelindert werden.
Was verursacht Rosazea?
Die Ärzte wissen nicht, wodurch Rosazea verursacht wird. Menschen mit heller Haut können anfälliger dafür sein.
Wenn Sie bereits Rosazea haben, können Ihre Symptome durch Folgendes ausgelöst oder verschärft werden:
Scharfes Essen
Alkohol
Heiße Getränke
Sonnenschutzmittel oder Make-up
Stress
Kaltes oder heißes Wetter, Sonnenlicht oder Wind
Sport oder heiße Bäder
Bestimmte Medikamente
Was sind die Symptome von Rosazea?
Rosazea betrifft nur das Gesicht und die Kopfhaut. Sie wird in der Regel mit der Zeit (über Jahre oder Jahrzehnte) stärker.
Zunächst rötet sich die Haut über den Wangen und der Nase länger als normal und kann brennen, ist aber ansonsten normal.
Mit fortschreitender Rosazea bleibt die Haut die meiste Zeit über rot und geschwollen, und kleine Blutgefäße sind direkt unter der Hautoberfläche sichtbar.
Es kann zur Bildung von kleinen Pickeln kommen.
Bei Rosazea im Spätstadium verdickt sich die Haut um die Nase, wodurch sie rot und geschwollen aussieht.
Bild von Dr. med. Thomas Habif.
Rosazea kann auch die Augen betreffen. Es stellen sich u. a. folgende Symptome ein:
Schwellung der Augenlider oder Augen
Juckreiz
Rötungen
Das Gefühl, als hätte man etwas im Auge
Woran erkennt der Arzt, dass ich an Rosazea leide?
Rosazea wird bei der Untersuchung der Gesichts- und Kopfhaut erkannt.
Wie wird Rosazea behandelt?
Rosazea wird folgendermaßen behandelt:
Antibiotische Cremes oder Tabletten, ähnlich wie bei Akne
Brimonidin-Gel oder Oxymetazolin-Creme gegen die Rötungen
Laser oder Elektrokauter (elektrischer Strom auf der Haut) zur Behandlung sichtbarer Blutgefäße
Dermabrasion (ein Verfahren zum Abschleifen überschüssiger Haut) oder ein operativer Eingriff zur Entfernung von dickem Hautgewebe an der Nase
Der Arzt wird zudem verordnen, Dinge zu vermeiden, die Rosazea auslösen.