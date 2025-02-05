Was ist das Stevens-Johnson-Syndrom (SJS) und die toxische epidermale Nekrolyse (TEN)?
Das Stevens-Johnson-Syndrom (SJS) und die toxische epidermale Nekrolyse (TEN) sind Formen der gleichen lebensbedrohlichen Hauterkrankung. Beim SJS ist ein kleinerer Teil des Körpers beteiligt, bei der TEN ein größerer. Beide führen jedoch zu einem Ausschlag, zum Abschälen der Haut und zu wunden Stellen.
Das SJS und die TEN werden in der Regel durch eine Reaktion auf ein Medikament ausgelöst.
Die Symptome beider Erkrankungen umfassen Abschälen der Haut, Fieber, Körperschmerzen, einen flachen, roten Hautausschlag sowie Blasen und wunde Stellen im Mund, den Augen und der Scheide.
Die Behandlung erfolgt auf einer Intensivstation im Krankenhaus und umfasst Flüssigkeiten, Medikamente und das Absetzen der Medikamente, die möglicherweise die Erkrankung verursacht haben.
Was verursacht das SJS und die TEN?
Das SJS und die TEN werden häufig durch Folgendes verursacht:
Eine Reaktion auf ein Medikament, am häufigsten Sulfonamid- und andere Antibiotika oder Medikamente zur Behandlung von Krampfanfällen (Antiepileptika)
Seltener ist die Ursache eine bakterielle Infektion oder Impfung.
Das SJS und die TEN treten häufiger bei Menschen auf, die Folgendes erhalten haben/an Folgendem leiden:
Knochenmarktransplantat
Was sind die Symptome des SJS und der TEN?
Die Symptome des SJS und der TEN beginnen normalerweise 1 bis 3 Wochen nach Beginn der Behandlung mit einem Medikament. Die ersten Symptome sind unter anderem:
Fieber
Kopfschmerzen
Husten
Entzündete, rote Augen
Körperschmerzen
Spätere Symptome:
Flacher, roter Ausschlag im Gesicht, am Hals und am Oberkörper, der sich auf den Rest des Körpers ausbreitet
Blasen, die sich leicht bilden und schälen
Blasenbildung in Mund, Augen und Scheide
Beim SJS schält sich die Haut von kleinen Bereichen des Körpers ab. Bei der TEN sind die Bereiche größer und es ist mehr Haut betroffen. Je mehr Haut sich ablöst, desto gefährlicher ist die Erkrankung.
DR. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Wie erkennen Ärzte ein SJS oder eine TEN?
Ein SJS oder eine TEN wird festgestellt, indem die Ärzte den Patienten zu seinen Symptomen befragen und seine Haut untersuchen. Zudem kann auch eine Hautbiopsie (Entnahme einer kleinen Gewebeprobe zur Betrachtung unter dem Mikroskop) durchgeführt werden.
Wie werden das SJS und die TEN behandelt?
Die Ärzte versorgen Betroffene im Krankenhaus auf der Intensivstation. Alle Medikamente, die das SJS oder die TEN verursacht haben könnten, werden abgesetzt.
Es gibt folgende Behandlungsmöglichkeiten:
Intravenös verabreichte Flüssigkeiten
Plasmaaustausch (ein Vorgang, bei dem einige Stoffe, wie das Medikament, das die Reaktion verursacht, aus dem Blut herausgefiltert werden)
Immunglobulin
Manchmal Medikamente