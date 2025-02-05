Was verursacht das SJS und die TEN?

Das SJS und die TEN werden häufig durch Folgendes verursacht:

Eine Reaktion auf ein Medikament, am häufigsten Sulfonamid- und andere Antibiotika oder Medikamente zur Behandlung von Krampfanfällen (Antiepileptika)

Seltener ist die Ursache eine bakterielle Infektion oder Impfung.

Das SJS und die TEN treten häufiger bei Menschen auf, die Folgendes erhalten haben/an Folgendem leiden: