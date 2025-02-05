skip to main content
MSDMsd ManualAusgabe für Patienten
Search icon
Kurzinformationen
KURZINFORMATIONEN

Pannikulitis

VonThe Manual's Editorial Staff
Überprüft/überarbeitet Geändert Feb. 2025
v39242133_de
DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN
Erfahren Sie alle Einzelheiten

Was ist eine Pannikulitis?

Bei der Pannikulitis handelt es sich um eine Entzündung in der Fettschicht unter der Haut.

  • Es gibt viele Ursachen dafür, einschließlich Infektionen, Erkältung und Verletzung.

  • Zu den Symptomen gehören druckempfindliche, rote Papeln unter der Haut.

  • Es gibt keine Behandlung, aber Betroffene können Medikamente zur Linderung der Symptome erhalten.

Was verursacht eine Pannikulitis?

Die häufigste Ursache ist eine:

  • Infektion

Andere Ursachen umfassen:

  • Kühle Temperaturen

  • Verletzungen

  • Lupus

Was sind die Symptome einer Pannikulitis?

Es stellen sich u. a. folgende Symptome ein:

  • Große, druckempfindliche, rote Hautknoten, normalerweise an den Beinen oder Armen

  • Fieber

  • Gelenk- und Muskelschmerzen

  • Krankheitsgefühl

Woran erkennt der Arzt eine Pannikulitis?

Eine Pannikulitis wird mithilfe einer Untersuchung des Patienten festgestellt. Um sicherzugehen, kann der Arzt eine Biopsie (Entnahme eines kleinen Stücks Gewebe zur Betrachtung unter dem Mikroskop) durchführen.

Wie wird eine Pannikulitis behandelt?

Ärzte behandeln eine Pannikulitis mit:

  • Aspirin oder Ibuprofen

  • Das Immunsystem beruhigenden Medikamenten

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.