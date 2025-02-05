Was ist eine Pannikulitis?
Bei der Pannikulitis handelt es sich um eine Entzündung in der Fettschicht unter der Haut.
Es gibt viele Ursachen dafür, einschließlich Infektionen, Erkältung und Verletzung.
Zu den Symptomen gehören druckempfindliche, rote Papeln unter der Haut.
Es gibt keine Behandlung, aber Betroffene können Medikamente zur Linderung der Symptome erhalten.
Was verursacht eine Pannikulitis?
Die häufigste Ursache ist eine:
Infektion
Andere Ursachen umfassen:
Kühle Temperaturen
Verletzungen
Was sind die Symptome einer Pannikulitis?
Es stellen sich u. a. folgende Symptome ein:
Große, druckempfindliche, rote Hautknoten, normalerweise an den Beinen oder Armen
Fieber
Gelenk- und Muskelschmerzen
Krankheitsgefühl
© Springer Science+Business Media
Woran erkennt der Arzt eine Pannikulitis?
Eine Pannikulitis wird mithilfe einer Untersuchung des Patienten festgestellt. Um sicherzugehen, kann der Arzt eine Biopsie (Entnahme eines kleinen Stücks Gewebe zur Betrachtung unter dem Mikroskop) durchführen.
Wie wird eine Pannikulitis behandelt?
Ärzte behandeln eine Pannikulitis mit:
Aspirin oder Ibuprofen
Das Immunsystem beruhigenden Medikamenten