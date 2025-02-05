Was ist ein Medikamentenausschlag?
Ein Medikamentenausschlag ist ein durch ein Medikament verursachter Ausschlag auf der Haut.
Medikamentenausschläge werden in der Regel durch eine allergische Reaktion auf ein Medikament ausgelöst, das man anwendet.
Es kann durch Medikamente, die man schluckt, auf die Haut aufträgt oder gespritzt bekommt, zu einem Medikamentenausschlag kommen.
Es kommt zu einem Ausschlag oder Quaddeln sowie Juckreiz, Schälen der Haut oder Schmerzen.
Wenn nicht bekannt ist, welches Medikament den Ausschlag verursacht, lässt der Arzt den Patienten, soweit möglich, ggf. alle Medikamente absetzen, während das verursachende Medikament ermittelt wird.
Medikamentenausschläge klingen normalerweise ab, wenn das Medikament abgesetzt wurde.
Einige Medikamentenausschläge sind so schwerwiegend, dass sie behandelt werden müssen.
Was verursacht einen Medikamentenausschlag?
Ein Medikamentenausschlag wird durch ein Medikament verursacht, das der Betroffene anwendet. Es gibt viele Gründe für einen solchen Ausschlag. Die häufigsten umfassen Folgendes:
Allergische Reaktion auf das Medikament – dies kann selbst dann auftreten, wenn das Medikament bereits eine Weile lang angewendet wurde.
Größere Empfindlichkeit der Haut gegenüber Sonnenlicht durch das Medikament
Was sind die Symptome eines Medikamentenausschlags?
Medikamentenausschläge können leicht oder schwerwiegend sein. Sie können innerhalb weniger Minuten nach der Anwendung eines Medikaments oder nach dessen wochenlanger Anwendung auftreten.
Zu den Symptomen gehören unter anderem:
Leichte Rötung der Haut mit winzigen Beulen (Papeln)
Großflächiges Abschälen der Haut
Schmerzen oder Juckreiz der Haut
Wunde Stellen im Mund
Bei einer allergischen Reaktion auf das Medikament, kann es bei Betroffenen zusätzlich zur laufenden Nase, den tränenden Augen und der Keuchatmung zu Quaddeln kommen.
DR. HAROUT TANIELIAN / SCIENCE PHOTO LIBRARY
Woran erkennt der Arzt einen Medikamentenausschlag?
Der Ausschlag wird untersucht und der Arzt fragt den Patienten bezüglich seiner aktuellen verschriebenen und frei verkäuflichen Medikamente. Er ordnet an, das Medikament, das am wahrscheinlichsten die Ursache für den Ausschlag ist, abzusetzen, um so herauszufinden, ob der Ausschlag abklingt. Manchmal wird die Haut untersucht oder eine Hautbiopsie (Entnahme einer kleinen Gewebeprobe zur Betrachtung unter dem Mikroskop) durchgeführt.
Wie werden Medikamentenausschläge behandelt?
Medikamentenausschläge werden folgendermaßen behandelt:
Absetzen des verursachenden Medikaments; ein anderes Medikament kann stattdessen verschrieben werden
Anwendung von Antihistaminika und Kortikosteroid-Cremes zur Linderung des Juckreizes
Im Fall einer schweren allergischen Reaktion auf das Medikament: Verabreichung von Medikamenten über eine Vene oder als Spritze