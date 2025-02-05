Was sind die Symptome eines Medikamentenausschlags?

Was sind die Symptome eines Medikamentenausschlags?

Medikamentenausschläge können leicht oder schwerwiegend sein. Sie können innerhalb weniger Minuten nach der Anwendung eines Medikaments oder nach dessen wochenlanger Anwendung auftreten.

Zu den Symptomen gehören unter anderem:

Leichte Rötung der Haut mit winzigen Beulen (Papeln)

Großflächiges Abschälen der Haut

Schmerzen oder Juckreiz der Haut

Wunde Stellen im Mund

Bei einer allergischen Reaktion auf das Medikament, kann es bei Betroffenen zusätzlich zur laufenden Nase, den tränenden Augen und der Keuchatmung zu Quaddeln kommen.