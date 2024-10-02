Meistens tritt ein Hörverlust über etliche Jahre hinweg allmählich auf. Manchmal kommt es jedoch plötzlich innerhalb von wenigen Stunden oder über Nacht zu einem Hörverlust.

Ein plötzlicher Hörverlust tritt in der Regel nur in einem Ohr auf.

Dazu können auch andere Symptome kommen, wie z. B. ein Klingeln in den Ohren, Schwindel oder das Empfinden eines Drehens oder Schwankens.

Meist findet der Arzt keinen Grund für einen plötzlichen Hörverlust.

Manchmal verursacht ein sehr lautes Geräusch, eine schwere Kopfverletzung, eine Infektion oder die Einnahme bestimmter Medikamente einen Hörverlust.

Innerhalb einiger Wochen kommt es bei etwa der Hälfte der Betroffenen zu einer vollständigen Erholung des Hörvermögens und bei vielen anderen bessert sich das Hörvermögen wieder etwas.

Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie einen plötzlichen Hörverlust erleiden.