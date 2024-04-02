Was ist Nasenrachenkrebs?
Der Nasenrachenraum bzw. Nasopharynx ist der obere Teil des Rachens hinter der Nase. Nasenrachenkrebs ist eine Krebserkrankung des Nasopharynx.
Nasenrachenkrebs tritt besonders häufig bei Menschen auf, die in Südchina oder Südostasien leben oder deren Familie aus diesen Gegenden stammt – bei anderen Bevölkerungsgruppen ist er selten.
Nasenrachenkrebs führt häufig zu Knoten im Hals.
Außerdem kann es zu Verstopfungen der Nase, Schwerhörigkeit, einem Völlegefühl oder Schmerzen in den Ohren sowie zu Blut in der Spucke oder beim Schnäuzen kommen.
Nasenrachenkrebs wird mit Strahlentherapie, Chemotherapie und gelegentlich mit einem chirurgischen Eingriff behandelt.
Lage des Nasenrachenraums
Was sind die Ursachen von Nasenrachenkrebs?
Die genaue Ursache von Nasenrachenkrebs ist nicht bekannt. Es wird angenommen, dass das Epstein-Barr-Virus (das für das Pfeiffersche Drüsenfieber verantwortlich ist) eine Rolle spielt. Bei folgenden Personen besteht ein höheres Risiko für Nasenrachenkrebs:
Familienangehörige mit Nasenrachenkrebs
Häufige Ernährung mit Stock- und Klippfisch sowie nitrathaltigen Lebensmitteln (z. B. Hot Dogs, Würstchen und Aufschnitt)
Südchinesische oder südostasiatische Herkunft
Was sind die Symptome von Nasenrachenkrebs?
Als erstes Symptom von Nasenrachenkrebs macht sich meistens Folgendes bemerkbar:
Knoten im Hals, wo sich der Krebs auf die Lymphknoten ausgeweitet hat
Die Lymphknoten schwellen an, wenn im Körper eine Infektion oder Krebserkrankung vorliegt. Geschwollene Lymphknoten werden bisweilen als „geschwollene Drüsen“ bezeichnet, auch wenn sie eigentlich keine Drüsen sind.
Weitere Symptome:
Gefühl der Verstopfung auf einer Seite der Nase, bisweilen mit Blutungen verbunden
Völlegefühl oder Schmerzen in einem Ohr
Schwerhörigkeit in einem Ohr
Schwellungen im Gesicht
Woran erkennt der Arzt Nasenrachenkrebs?
Bei Verdacht auf Nasenrachenkrebs untersucht der Arzt den Nasenrachenraum mit einem speziellen biegsamen Beobachtungstubus. Wenn dabei etwas entdeckt wird, das krebsartig sein könnte, wird eine Biopsie vorgenommen (Entnahme einer Gewebeprobe zur Untersuchung).
Falls Nasenrachenkrebs vorliegt, führt der Arzt weitere Untersuchungen durch, um festzustellen, ob sich der Krebs auf andere Bereiche des Körpers ausgebreitet hat. Solche Untersuchungen können Folgendes umfassen:
Wie wird Nasenrachenkrebs behandelt?
Nasenrachenkrebs ist einfacher zu behandeln, wenn er frühzeitig erkannt wird.
Nasenrachenkrebs wird wie folgt behandelt:
Wenn der Krebs danach erneut auftritt, kann ein chirurgischer Eingriff vorgenommen werden.
Die Bestrahlung des Nasenrachenraums kann Folgendes verursachen:
Verlust des Geschmackssinns
Mundtrockenheit
Schwierigkeiten beim Schlucken und Sprechen
Zahnprobleme, wenn die Zähne der Bestrahlung ausgesetzt wurden