Bei Verdacht auf Nasenrachenkrebs untersucht der Arzt den Nasenrachenraum mit einem speziellen biegsamen Beobachtungstubus. Wenn dabei etwas entdeckt wird, das krebsartig sein könnte, wird eine Biopsie vorgenommen (Entnahme einer Gewebeprobe zur Untersuchung).

Falls Nasenrachenkrebs vorliegt, führt der Arzt weitere Untersuchungen durch, um festzustellen, ob sich der Krebs auf andere Bereiche des Körpers ausgebreitet hat. Solche Untersuchungen können Folgendes umfassen: