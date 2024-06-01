skip to main content
MSDMsd ManualAusgabe für Patienten
Search icon
Kurzinformationen
KURZINFORMATIONEN

Mittelohrentzündung (akute Otitis media)

VonThe Manual's Editorial Staff
Überprüft/überarbeitet Geändert Juni 2024
v27760578_de
DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN
Erfahren Sie alle Einzelheiten

Ihr Mittelohr ist ein Hohlraum hinter Ihrem Trommelfell. Das Mittelohr enthält drei kleine Knochen, die Vibrationen des Trommelfells an die Nerven im Innenohr weiterleiten.

Die akute Mittelohrentzündung (Otitis media) ist eine schmerzhafte Ohrenentzündung im Mittelohr. Sie tritt plötzlich auf und bessert sich in der Regel schnell. Wenn die Infektion nicht abklingt oder immer wieder auftritt, bezeichnet man sie als chronische Mittelohrentzündung.

Im Innenohr

Was ist eine Ohrenentzündung?

Verschiedene Teile des Ohrs können sich infizieren, aber am wahrscheinlichsten ist eine Infektion im Mittelohr. Eine Infektion des Mittelohrs wird auch Otitis media genannt. Eine Ohreninfektion, die plötzlich auftritt und sich schnell wieder bessert, ist eine akute Ohreninfektion. Eine Ohreninfektion, die nicht abklingt oder immer wieder auftritt, bezeichnet man als chronische Mittelohrentzündung.

  • Ohrinfektionen können in jedem Alter vorkommen, treten aber am häufigsten bei Kindern auf.

  • Sie werden in der Regel durch eine Erkältung oder Allergien ausgelöst.

  • Das infizierte Ohr schmerzt und ist möglicherweise in der Hörfähigkeit eingeschränkt.

  • Die meisten Ohrenentzündungen bessern sich von selbst, aber Ärzte verschreiben Antibiotika gegen schwere Infektionen oder Infektionen, die nicht von selbst abklingen.

Wodurch werden akute Mittelohrentzündungen verursacht?

Akute Ohrenentzündungen werden durch Viren oder Bakterien verursacht. Eine Erkältung oder Allergien können zu einer Ohrenentzündung führen.

Durch die Infektion wird das Mittelohr mit Flüssigkeit gefüllt. Bei einer bakteriellen Infektion kann die Flüssigkeit eiterartig sein.

Was sind die Symptome einer akuten Ohrenentzündung?

Zu den häufigsten Symptomen gehören:

  • Ohrenschmerzen

  • Hörverlust

Säuglinge können schnell reizbar sein oder Schlafprobleme haben.

Kleine Kinder ziehen sich am Ohr, haben Fieber, verspüren Übelkeit, erbrechen sich oder haben Durchfall.

Wenn die Infektion ein Loch im Trommelfell verursacht (Trommelfellperforation), kann Flüssigkeit aus dem Ohr auslaufen. Dies lindert häufig die Schmerzen.

Welche Komplikationen können bei einer Ohrenentzündung auftreten?

Die meisten Menschen haben keine Komplikationen. Bei Kindern, die viele Ohrinfektionen bekommen, kann sich Folgendes einstellen:

Sehr selten kann sich eine bakterielle Infektion in den benachbarten Schädelknochen oder in das Gehirn ausbreiten.

Woran erkennt der Arzt eine Ohreninfektion?

Der Arzt verwendet eine tragbare Lichtquelle, um Folgendes zu prüfen:

  • Ob das Trommelfell gewölbt oder rot ist

  • Ob es hinter dem Trommelfell eine Flüssigkeit hat

Wie werden akute Ohreninfektionen behandelt?

Die meisten akuten Ohrenentzündungen klingen ohne Behandlung wieder ab, können aber auch wie folgt behandelt werden:

  • Antibiotika

  • Schmerzmittel wie Paracetamol oder Ibuprofen

  • Bei Erwachsenen manchmal abschwellende Sprays oder Tabletten

  • Antihistaminika für Personen mit Allergien

Wenn die Ohrenschmerzen stark sind, muss der Arzt möglicherweise Flüssigkeit aus dem Mittelohr ableiten. Er kann zu diesem Zweck ein kleines Loch im Trommelfell anbringen, um die Flüssigkeit abfließen zu lassen, oder Röhrchen ins Trommelfell einsetzen, damit die Flüssigkeit richtig abfließen kann.

Wie kann ich das Risiko eingrenzen, dass meine Kinder eine Ohreninfektionen bekommen?

  • Stellen Sie sicher, dass Ihre Kinder die üblichen Kinderimpfungen erhalten.

  • Lassen Sie Säuglinge nicht aus einer Flasche trinken, während sie liegen oder im Bett sind.

  • Rauchen Sie nicht im Haus oder im Beisein von Kindern.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.