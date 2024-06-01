Ihr Mittelohr ist ein Hohlraum hinter Ihrem Trommelfell. Das Mittelohr enthält drei kleine Knochen, die Vibrationen des Trommelfells an die Nerven im Innenohr weiterleiten.
Die akute Mittelohrentzündung (Otitis media) ist eine schmerzhafte Ohrenentzündung im Mittelohr. Sie tritt plötzlich auf und bessert sich in der Regel schnell. Wenn die Infektion nicht abklingt oder immer wieder auftritt, bezeichnet man sie als chronische Mittelohrentzündung.
Im Innenohr
Was ist eine Ohrenentzündung?
Verschiedene Teile des Ohrs können sich infizieren, aber am wahrscheinlichsten ist eine Infektion im Mittelohr. Eine Infektion des Mittelohrs wird auch Otitis media genannt. Eine Ohreninfektion, die plötzlich auftritt und sich schnell wieder bessert, ist eine akute Ohreninfektion. Eine Ohreninfektion, die nicht abklingt oder immer wieder auftritt, bezeichnet man als chronische Mittelohrentzündung.
Ohrinfektionen können in jedem Alter vorkommen, treten aber am häufigsten bei Kindern auf.
Sie werden in der Regel durch eine Erkältung oder Allergien ausgelöst.
Das infizierte Ohr schmerzt und ist möglicherweise in der Hörfähigkeit eingeschränkt.
Die meisten Ohrenentzündungen bessern sich von selbst, aber Ärzte verschreiben Antibiotika gegen schwere Infektionen oder Infektionen, die nicht von selbst abklingen.
Wodurch werden akute Mittelohrentzündungen verursacht?
Akute Ohrenentzündungen werden durch Viren oder Bakterien verursacht. Eine Erkältung oder Allergien können zu einer Ohrenentzündung führen.
Durch die Infektion wird das Mittelohr mit Flüssigkeit gefüllt. Bei einer bakteriellen Infektion kann die Flüssigkeit eiterartig sein.
Was sind die Symptome einer akuten Ohrenentzündung?
Zu den häufigsten Symptomen gehören:
Ohrenschmerzen
Hörverlust
Säuglinge können schnell reizbar sein oder Schlafprobleme haben.
Kleine Kinder ziehen sich am Ohr, haben Fieber, verspüren Übelkeit, erbrechen sich oder haben Durchfall.
Wenn die Infektion ein Loch im Trommelfell verursacht (Trommelfellperforation), kann Flüssigkeit aus dem Ohr auslaufen. Dies lindert häufig die Schmerzen.
Welche Komplikationen können bei einer Ohrenentzündung auftreten?
Die meisten Menschen haben keine Komplikationen. Bei Kindern, die viele Ohrinfektionen bekommen, kann sich Folgendes einstellen:
Dauerhafter Hörverlust
Ein Loch im Trommelfell, durch das ständig Flüssigkeit abgesondert wird (chronische Ohreninfektion)
Sehr selten kann sich eine bakterielle Infektion in den benachbarten Schädelknochen oder in das Gehirn ausbreiten.
Woran erkennt der Arzt eine Ohreninfektion?
Der Arzt verwendet eine tragbare Lichtquelle, um Folgendes zu prüfen:
Ob das Trommelfell gewölbt oder rot ist
Ob es hinter dem Trommelfell eine Flüssigkeit hat
Wie werden akute Ohreninfektionen behandelt?
Die meisten akuten Ohrenentzündungen klingen ohne Behandlung wieder ab, können aber auch wie folgt behandelt werden:
Antibiotika
Schmerzmittel wie Paracetamol oder Ibuprofen
Bei Erwachsenen manchmal abschwellende Sprays oder Tabletten
Antihistaminika für Personen mit Allergien
Wenn die Ohrenschmerzen stark sind, muss der Arzt möglicherweise Flüssigkeit aus dem Mittelohr ableiten. Er kann zu diesem Zweck ein kleines Loch im Trommelfell anbringen, um die Flüssigkeit abfließen zu lassen, oder Röhrchen ins Trommelfell einsetzen, damit die Flüssigkeit richtig abfließen kann.
Wie kann ich das Risiko eingrenzen, dass meine Kinder eine Ohreninfektionen bekommen?
Stellen Sie sicher, dass Ihre Kinder die üblichen Kinderimpfungen erhalten.
Lassen Sie Säuglinge nicht aus einer Flasche trinken, während sie liegen oder im Bett sind.
Rauchen Sie nicht im Haus oder im Beisein von Kindern.