Ihr Mittelohr ist ein Hohlraum hinter Ihrem Trommelfell. Das Mittelohr enthält drei kleine Knochen, die Vibrationen des Trommelfells an die Nerven im Innenohr weiterleiten.

Die akute Mittelohrentzündung (Otitis media) ist eine schmerzhafte Ohrenentzündung im Mittelohr. Sie tritt plötzlich auf und bessert sich in der Regel schnell. Wenn die Infektion nicht abklingt oder immer wieder auftritt, bezeichnet man sie als chronische Mittelohrentzündung.

Im Innenohr

Was ist eine Ohrenentzündung? Mittelohrentzündung Bild Verschiedene Teile des Ohrs können sich infizieren, aber am wahrscheinlichsten ist eine Infektion im Mittelohr. Eine Infektion des Mittelohrs wird auch Otitis media genannt. Eine Ohreninfektion, die plötzlich auftritt und sich schnell wieder bessert, ist eine akute Ohreninfektion. Eine Ohreninfektion, die nicht abklingt oder immer wieder auftritt, bezeichnet man als chronische Mittelohrentzündung. Ohrinfektionen können in jedem Alter vorkommen, treten aber am häufigsten bei Kindern auf.

Sie werden in der Regel durch eine Erkältung oder Allergien ausgelöst.

Das infizierte Ohr schmerzt und ist möglicherweise in der Hörfähigkeit eingeschränkt.

Die meisten Ohrenentzündungen bessern sich von selbst, aber Ärzte verschreiben Antibiotika gegen schwere Infektionen oder Infektionen, die nicht von selbst abklingen.

Wodurch werden akute Mittelohrentzündungen verursacht? Akute Ohrenentzündungen werden durch Viren oder Bakterien verursacht. Eine Erkältung oder Allergien können zu einer Ohrenentzündung führen. Durch die Infektion wird das Mittelohr mit Flüssigkeit gefüllt. Bei einer bakteriellen Infektion kann die Flüssigkeit eiterartig sein.

Was sind die Symptome einer akuten Ohrenentzündung? Zu den häufigsten Symptomen gehören: Ohrenschmerzen

Hörverlust Säuglinge können schnell reizbar sein oder Schlafprobleme haben. Kleine Kinder ziehen sich am Ohr, haben Fieber, verspüren Übelkeit, erbrechen sich oder haben Durchfall. Wenn die Infektion ein Loch im Trommelfell verursacht (Trommelfellperforation), kann Flüssigkeit aus dem Ohr auslaufen. Dies lindert häufig die Schmerzen. Welche Komplikationen können bei einer Ohrenentzündung auftreten? Die meisten Menschen haben keine Komplikationen. Bei Kindern, die viele Ohrinfektionen bekommen, kann sich Folgendes einstellen: Dauerhafter Hörverlust

Ein Loch im Trommelfell, durch das ständig Flüssigkeit abgesondert wird (chronische Ohreninfektion) Sehr selten kann sich eine bakterielle Infektion in den benachbarten Schädelknochen oder in das Gehirn ausbreiten.

Woran erkennt der Arzt eine Ohreninfektion? Der Arzt verwendet eine tragbare Lichtquelle, um Folgendes zu prüfen: Ob das Trommelfell gewölbt oder rot ist

Ob es hinter dem Trommelfell eine Flüssigkeit hat

Wie werden akute Ohreninfektionen behandelt? Die meisten akuten Ohrenentzündungen klingen ohne Behandlung wieder ab, können aber auch wie folgt behandelt werden: Antibiotika

Schmerzmittel wie Paracetamol oder Ibuprofen

Bei Erwachsenen manchmal abschwellende Sprays oder Tabletten

Antihistaminika für Personen mit Allergien Wenn die Ohrenschmerzen stark sind, muss der Arzt möglicherweise Flüssigkeit aus dem Mittelohr ableiten. Er kann zu diesem Zweck ein kleines Loch im Trommelfell anbringen, um die Flüssigkeit abfließen zu lassen, oder Röhrchen ins Trommelfell einsetzen, damit die Flüssigkeit richtig abfließen kann.