Was sind die Symptome der Menière-Krankheit?

Zu den häufigsten Symptomen gehören:

Starkes Schwindelgefühl, das ohne ersichtlichen Grund plötzlich auftritt und mehrere Stunden anhält

Übelkeit und Erbrechen

Klingeln in einem Ohr (Tinnitus)

Vermindertes Hörvermögen im betroffenen Ohr

Das Schwindelgefühl nimmt bei Bewegung weder zu noch ab.

Zudem können Betroffene die folgenden Symptome wahrnehmen: