Was sind die wichtigsten Teile des Rachens?

Zu den wichtigsten Teilen des Rachens gehört Folgendes:

Gaumenmandeln

Zäpfchen

Kehlkopf

Kehldeckel

Die Gaumenmandeln sind zwei Gewebeklumpen im hinteren Teil des Mundes, jeweils auf einer Seite des Rachens. Die Mandeln tragen zur Infektionsbekämpfung bei. Die Gaumenmandeln sind bei Kindern am größten und werden mit zunehmendem Alter kleiner.

Das Zäpfchen ist ein Gewebestück, das hinten im Rachen zwischen den Gaumenmandeln sichtbar herabhängt.

Der Kehlkopf wird auch als Larynx bezeichnet. Er enthält die Stimmbänder, mit denen Sie beim Sprechen Klänge und Wörter bilden.

Der Kehldeckel ist eine Knorpelklappe, die sich vor dem Kehlkopf befindet. Wenn Sie schlucken, deckt er die Öffnung zum Kehlkopf ab, sodass Nahrung und Wasser nicht in Ihre Lunge gelangen.