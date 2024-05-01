Die Nase ist eines Ihrer Sinnesorgane und hat zwei wichtige Aufgaben:

Atmung

Riechen

Der obere Teil der Nase besteht aus Knochen. Der untere Teil der Nase besteht aus Knorpel. Knorpelgewebe ist glatt und fest.

Im Innern der Nase befindet sich ein Hohlraum, die sogenannte Nasenhöhle. Sie ist mit einer Membran mit vielen Blutgefäßen ausgekleidet. Die Zellen dieser Membran bilden Schleim (eine feuchte, klebrige Substanz). Sie haben auch winzige Haare (Zilien), mit denen Schmutz aus der Luft gefiltert wird.