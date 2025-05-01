Der Arzt fragt nach den Symptomen und führt eine rektale Untersuchung durch:

Dazu führt er einen behandschuhten Finger in das Rektum (das Ende des Verdauungstrakts, in dem der Stuhl gesammelt wird) ein.

Bei dieser Untersuchung kann der Arzt die Prostata abtasten.

Wenn eine BPH vorliegt, fühlt sich die Prostata groß und glatt an.

Wenn der Patient starke Probleme beim Wasserlassen hat, wird möglicherweise eine Uroflowmetrie durchgeführt. Dabei uriniert er in ein Gerät, das die Urinmenge und die Fließgeschwindigkeit misst. Anschließend wird ein Ultraschall durchgeführt, um zu prüfen, wie stark sich die Blase entleert hat. Dabei kommen Schallwellen zum Einsatz, um die genaue Urinmenge in der Blase zu messen.

Auch durch Prostatakrebs wird die Prostata größer. Die Ärzte müssen unterscheiden, ob die Symptome von einer BPH oder durch Prostatakrebs verursacht werden. Bei einer Krebserkrankung ist manchmal ein harter Knoten in der Prostata zu ertasten, in den meisten Fällen jedoch nicht. Für gewöhnlich führt der Arzt folgende Untersuchungen durch:

Ein Bluttest, mit dem der PSA-Wert (Spiegel des prostataspezifischen Antigens) gemessen wird

Abhängig vom PSA-Spiegel, der Untersuchung und anderen Faktoren kann der Arzt empfehlen, dass eine

Prostatabiopsie durchgeführt wird.

Dabei entnimmt der Arzt mit einer Hohlnadel eine Gewebeprobe der Prostata. Als Erstes führt der Arzt eine Ultraschallsonde in das Rektum ein. Anhand der Ultraschallbilder sieht der Arzt, wo er die Nadel führen muss. Zunächst spritzt der Arzt ein betäubendes Mittel und entnimmt dann einige Proben.